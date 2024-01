"Jeszcze wczoraj prezydent twierdził, że ma królewską kompetencję. Dziś przerzuca odpowiedzialność"

Małecki: dziś prezydent przerzuca odpowiedzialność

Jak dodał Małecki, "na chwilę obecną, jak patrzymy na tą sytuację, no to oczywiście żadnych przesłanek do ułaskawienia raczej nie ma". - Panowie się do winy nie przyznali. Nie wiem, może się coś zmieniło w zakładzie karnym, ale to, co widzieliśmy dotychczas, to się nie przyznali do winy, wręcz się szczycili tym, co robili, za co zostali skazani. Uważają się za więźniów politycznych w sposób zupełnie opatrzny - kontynuował.