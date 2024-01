Prezydent Andrzej Duda zaprosił Kamińskiego i Wąsika do Pałacu Prezydenckiego na wtorek

czytaj dalej

Warszawski sąd rejonowy opublikował informację w sprawie dotyczącej między innymi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Wobec treści postanowienia i zarządzeń o wykonaniu wyroku przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych M.K. i M.W. do jednostek penitencjarnych" - czytamy. Oznacza to, że Kamiński i Wąsik w każdej chwili mogą zostać zatrzymani. W TVN24 i TVN24 GO trwa wydanie specjalne.