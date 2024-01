"Próba zastraszenia". Oświadczenie, w którym "ominięto podstawową kwestię"

- Pan Stępkowski zaczął swoje przytaczanie oświadczenia pani Manowskiej, że jest to konsternacja. Ja też odczuwam konsternację z powodu tego oświadczenia i dlatego, że to właśnie pan Stępkowski wygłasza to oświadczenie. On sam w sposób bezprawny orzekał już dwa razy w tej sprawie - komentował prof. Rączka.

Prof. Rączka: ominęli podstawową kwestię. TSUE orzekł, że Izba Nadzwyczajna nie jest sądem

- Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem i jej orzeczenia są prawnie niebyłe. Trudno zarzucać prezesowi Prusinowskiemu jakiekolwiek naruszenie prawa. Z tego oświadczenia wynika próba zastraszenia pana prezesa Prusinowskiego. Znam pana prezesa i ostatnią rzeczą, która mogłaby się udać, to próba zastraszenia go - powiedział prof. Rączka.

- Całe zamieszanie robi się po to, żeby stworzyć alternatywną rzeczywistość prawną wobec tej, która istnieje. To jest cały zamysł, żeby podważać działania legalnych organów państwa - stwierdził.

Tymczasem Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, do której marszałek Sejmu skierował odwołania polityków PiS, ma 10 stycznia rozstrzygnąć co do mocy postanowień marszałka stwierdzających wygaśnięcie mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zdaniem Hołowni i wielu prawniczych autorytetów, to właśnie Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN jest uprawniona do rozpatrzenia odwołań.