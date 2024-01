Morawiecki: będę chciał wprowadzić Kamińskiego i Wąsika do Sejmu

Jeżeli tylko Mariusz Kamiński i Maciej Wasik opuszczą więzienie, to panowie posłowie mają prawo zasiadać w izbie niższej parlamentu i głosować. Będę chciał ich wprowadzić do Sejmu - powiedział w piątek były premier i poseł PiS Mateusz Morawiecki.

Były premier, poseł PiS Mateusz Morawiecki był w piątek gościem Radia Zet. Odniósł się do sprawy osadzonych w więzieniu, skazanych prawomocnym wyrokiem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Jeżeli tylko opuszczą więzienie panowie Kamiński i Wasik, to panowie posłowie mają prawo zasiadać w izbie niższej parlamentu i głosować. Będę chciał ich wprowadzić do Sejmu oczywiście - zapowiedział.

Morawiecki był dopytany o to, co zrobi, jeśli stanie naprzeciwko nim Straż Marszałkowska. - Nie będziemy się bili ze Strażą Marszałkowską - odpowiedział. - Pokażemy dokumenty, z których wynika, że my jesteśmy na prawie i będziemy oczekiwali takiej realizacji prawa, by panowie, którzy zostali niesłusznie pozbawieni dzisiaj wolności, a przez pana (marszałka Sejmu - red.) Hołownie mandatu poselskiego, by mogli wykonywać swój mandat - dodał.