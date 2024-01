Kto odpowiada za zamieszanie wokół sprawy Kamińskiego i Wąsika. Sondaż 

czytaj dalej

Gdybym powiedział, że układa mi się to w jakiś logiczny ciąg, to chyba bym przesadził - powiedział w "Jeden na jeden" marszałek Sejmu Szymon Hołownia, odnosząc się do wszczęcia przez prezydenta postępowania ułaskawieniowego względem Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika. Jednocześnie przyznał, że ta decyzja to "krok w dobrą stronę". - Prezydent uznał wyrok sądu okręgowego i fakt, że obaj nie pełnią już mandatów poselskich - dodał.