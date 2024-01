Co z kartami Wąsika i Kamińskiego? "Decyzja marszałka wywołuje skutki z chwilą jej podjęcia"

Przymusiński: decyzja marszałka wywołuje skutki z chwilą jej podjęcia

Odniósł się też do ogólnego chaosu w sprawie dotyczącej Kamińskiego i Wąsika. - To, co nam zafundowano przez ostatnie osiem lat, to wsadzenie miny pod fundamenty zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Bo to, co dziś mamy, to taką sytuację, jakby powstała alternatywna mennica państwowa, która emituje banknoty, które mają udawać złote polskie. Bo tak właśnie należy oceniać wszystkie orzeczenia wydawane przez neosędziów w Sądzie Najwyższym - stwierdził.