Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Co może zrobić SOP?

Skazani posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, których miała zatrzymać policja, od rana we wtorek przebywają w Pałacu Prezydenckim. Wyszli jedynie na krótkie oświadczenie dla dziennikarzy. - Tylko minister spraw wewnętrznych i administracji może wydać polecenia komendantowi Służby Ochrony Państwa, by funkcjonariusze tej formacji przekazali policjantom Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywają na terenie Pałacu Prezydenckiego - mówią tvn24.pl byli szefowie Biura Ochrony Rządu.

Od dzisiejszego poranka byli posłowie Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik przebywają na terenie Pałacu Prezydenckiego . Najpierw wzięli udział w uroczystości powołania na doradców głowy państwa swoich dwóch bliskich współpracowników - Błażeja Pobożego i Stanisława Żaryna. Następnie wyszli na pałacowy dziedziniec i wygłosili krótkie oświadczenie dla dziennikarzy. Całości przyglądało się kilku funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, którzy nie intrweniowali - za to wpuścili z powrotem do pałacu skazanych byłych posłów, których próbuje zatrzymać policja.

Sytuacja bez precedensu

Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad Policją, Strażą Graniczną, Służbą Ochrony Państwa oraz Państwową Strażą Pożarną w zakresie: 1) prawidłowości realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, 2) prowadzonych czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych, 3) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania popełnianych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników zatrudnionych w tych służbach umyślnych, ściganych z oskarżenia publicznego przestępstw oraz przestępstw skarbowych, a także realizacji zadań w tym zakresie przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 4) weryfikowania kandydatów na określone stanowiska oraz osób zajmujących te stanowiska, 5) prawidłowości realizacji postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających przeprowadzanych przez Policję, Straż Graniczną i Służbę Ochrony Państwa oraz Państwową Straż Pożarną wobec własnych funkcjonariuszy, strażaków i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1933) w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 6) realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników zatrudnionych w tych służbach, a także ich analizy przez właściwych przełożonych w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 7) działania zgodnego z przepisami prawa oraz zasadami etyki funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w związku z koniecznością zapewnienia przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela, 8) przestrzegania zasad etyki zawodowej przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 9) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa i Państwową Straż Pożarną, 10) zezwalania przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej i Komendanta Służby Ochrony Państwa na udzielenie wiadomości stanowiącej informację niejawną uprawnionym podmiotom - przy pomocy Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, z zastrzeżeniem art. 1d.

W ocenie generałów oznacza to, że minister powinien wydać polecenie komendantowi Służby Ochrony Państwa, by doprowadził obydwu byłych posłów PiS do policjantów, którzy ich odwiozą do więzienia.