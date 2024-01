Akta Kamińskiego i Wąsika trafiły do prezydenta. Najpierw konferencja Bodnara, potem oświadczenie Andrzeja Dudy

Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby, "opinia prokuratora generalnego w oczywisty sposób jest negatywna".

- Mamy do czynienia z krótkim czasem odbywania kary. Po drugie: to przestępstwo było bardzo zuchwałe, bezczelne - podkreślał. - To było nadużycie władzy i trzeba mówić o tym wprost. To było podżeganie do zachowań korupcyjnych, to było fałszowanie dokumentów, to była inwigilacja osób Bogu ducha winnych. To są wszystko przestępstwa urzędnicze, nadużywanie władzy w celach politycznych i o tym trzeba bardzo wprost mówić. Chodziło o zniszczenie (ówczesnego wicepremiera, ministra rolnictwa, szefa Samoobrony) Andrzeja Leppera, przejęcie jego środowiska politycznego - podkreślał.

Według Szczerby, w sprawie ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika prezydent "eskalował konflikt, eskalował emocje". - Te zgromadzenia publiczne pod zakład karnymi to jest efekt niedojrzałych działań prezydenta Dudy - stwierdził.