Ksiądz profesor Wierzbicki: Nie żałuję poręczenia za Margot. Chciałem się przeciwstawić narastającej homofobii

Doszedłem do takiego rozeznania, że w stosunku do Margot zastosowano nieproporcjonalnie środki i że jest to represja - powiedział w "Kropce nad i" ksiądz profesor Alfred Wierzbicki. Etyk z Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wyjaśniał tak powody podpisania poręczenia za aresztowaną i ostatecznie wypuszczoną na wolność aktywistkę LGBT. - Nie miałem żadnych wątpliwości, że należy tej osobie pomóc. Zwłaszcza, że chciałem się przeciwstawić także eskalacji nienawiści i narastającej w Polsce homofobii - podkreślił. Za tę postawę, usunięcia duchownego z uczelni domaga się Fundacja Życie i Rodzina.

Ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, teolog i etyk z Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był wśród 12 osób, które podpisały się pod poręczeniem za aktywistkę LGBT Margot z kolektywu Stop Bzdurom. 7 sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie podjął wobec niej decyzję o dwumiesięcznym areszcie. Jest ona podejrzana o uszkodzenie furgonetki z homofobicznymi hasłami i atak na jej kierowcę. Po trzech tygodniach Margot została zwolniona z aresztu tymczasowego.

Wydarzenia te były szeroko komentowane. Wielokrotnie podnoszono argument, że umieszczenie aktywistki w areszcie na dwa miesiące jest środkiem zapobiegawczym nieadekwatnym do zarzucanego czynu.

Ksiądz profesor Wierzbicki: nie żałuję poręczenia za Margot

Ksiądz profesor Alfred Wierzbicki mówił w "Kropce nad i" w TVN24 o reakcjach, które spotykają go za wyrażone dla aktywistki LGBT wsparcie. - Nie wiem, czy wiele osób domaga się mojego wyrzucenia z KUL-u. Mam wrażenie, że to jest jednak jakaś hałaśliwa garstka - ocenił etyk z Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

- Ja oczywiście nie żałuję (poręczenia - przyp. red.), dlatego że doszedłem do takiego rozeznania, że w stosunku do Margot zastosowano nieproporcjonalnie środki - chyba nie ma potrzeby wyjaśniania, rozwijania tego – i że jest to represja - wyjaśniał, dodając, że "ma już tyle lat, że dobrze pamięta jeszcze czasy komuny, kiedy ludzi represjonowano".

Duchowny relacjonował moment, kiedy zwrócono się do niego o podpisanie dokumentu wspierającego Margot. - Nie miałem żadnych wątpliwości, że należy tej osobie pomóc. Zwłaszcza, że chciałem się przeciwstawić także eskalacji nienawiści i narastającej w Polsce homofobii - powiedział.

"Rozumiem, ile wściekłości przeżywa"

Ksiądz Wierzbicki był również pytany, jaka była jego reakcja na wulgarny gest i słowa pod adresem prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz Polski, ze strony Margot po opuszczeniu aresztu.

Ks. prof. Wierzbicki przyznał, że wzbudziło to jego "zdziwienie". - W tym sensie, że pomyślałem: "to nie jest właściwy język. (To) moim zdaniem język, który szkodzi sprawie LGBT, temu środowisku naprawdę bardzo dzisiaj napiętnowanemu - dodał.

- To był raczej rodzaj konfuzji, zmieszania niżeli zaskoczenia. Ale zmieszania też dlatego, że rozumiem, ile wściekłości przeżywa. Ja nie znam jej, nigdy jej nie spotkałem, ale słyszałem, że jest to osoba o wielkim potencjale intelektualnym i to też jest w jakimś kontraście - mówił dalej o aktywistce.

Wyraził również nadzieję, że "będzie się jednak pozytywnie rozwijać i że będzie bardziej zdolna także do dialogu i do wymiany takich zdań, które w nikogo nie uderzają, nikogo nie obrażają, a przedstawiają bardzo istotne racje".

"Naprawdę operujemy pewnymi kliszami i tu jest potrzeba nieco więcej wiedzy"

Gość "Kropki nad i" komentował również słowa prokuratora generalnego, ministra Ziobry który 10 sierpnia w Polskim Radiu 24 mówił, że Margot "to jest mężczyzna", który "dorabia sobie jakąś ideologię do swoich zachowań agresywnych i kryminalnych".

- Dziwi mnie to, że minister chce wypowiadać się za kogoś, że wchodzi w czyjaś duszę, świadomość, odczucia. Psychologia osób transseksualnych jest dzisiaj bardzo rozwinięta i mówi wiele na ten temat, jak człowiek właśnie buduje tę swoją tożsamość - wskazywał.

- Ja bym polecał panu ministrowi, żeby bodaj raz w życiu z taką osobą rozmawiał. Ja miałem okazję rozmawiać z taką osobą. To nie była Margot, to była inna osoba. Historia, którą mi opowiadała ta osoba transseksualna jest naprawdę historią wstrząsającą - podkreślił ks. prof. Wierzbicki.

Jego zdaniem "warto byłoby może też, aby ci ludzie pisali o sobie, na podstawie swoich własnych przeżyć". - My naprawdę operujemy pewnymi kliszami i tu jest potrzeba nieco więcej wiedzy - zauważył.

"Napisałem od razu list do rektora, że to jest krzywdząca opinia"

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Mirosław Kalinowski wydał na początku września komunikat, w którym oświadczył, że opinie wygłaszane przez ks. prof. Alfreda Wierzbickiego przedstawiają wyłącznie jego prywatne poglądy.

"W żadnym przypadku nie można utożsamiać ich ze stanowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" - napisał rektor. "KUL od ponad 100 lat kształtuje kolejne pokolenia studentów w duchu nauki społecznej i moralności Kościoła katolickiego, pozostając areną wymiany opinii i dyskusji. W kwestiach związanych z LGBT+ nasz uniwersytet w pełni utożsamia się ze stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski przyjętym podczas ostatniego Zebrania Plenarnego na Jasnej Górze" - dodał ks. prof. Kalinowski. W oświadczeniu nie sprecyzowano, o które konkretnie wypowiedzi duchownego chodzi.

Komentując to pismo w "Kropce nad i" ks. prof. Wierzbicki wskazywał, że nie zawiódł się na rektorze uniwersytetu, ale został zaskoczony takim oświadczeniem. - O to walczyłem w komunie, żeby móc mieć prawo – w miarę pewnych możliwości, ale trochę walczyłem - głosić poglądy, które są moje, które wypływają z chrześcijaństwa, które też są inspirowane i odzwierciedlają stanowisko kościoła – wskazywał.

Zaznaczył, że chciałby mówić to, co myśli i co jest jego opinią. - Tak rozumiem też działalność pracownika naukowego, który szuka prawy i który szuka sposobów uzasadnienia prawdy. Więc co mnie zaskoczyło w stanowisku księdza rektora? Nie wiem, (…) na jakiej podstawie sugeruje, że moje stanowisko jest niezgodne ze stanowiskiem Episkopatu - przyznał.

- Akurat przed oświadczeniem księdza rektora nie wypowiadałem się na temat tego stanowiska, choćby z tego powodu, że nikt mnie nie pytał, a sam się też nie rwałem do żadnych wypowiedzi – dodał.

- Napisałem od razu list do rektora, że to jest krzywdząca opinia i że obawiam się, że dostarczy tylko argumentów tym, którzy uważają, że moje poglądy, moje stanowisko nie mieści się w poglądach kościoła – mówił dalej ksiądz. Jego zdaniem "dobrze byłoby, gdyby uniwersytet jednak nie był przestrzenią deklaracji takiej czy innej lojalności, ale miejscem dyskusji, miejscem debaty".

Ksiądz profesor Wierzbicki odniósł się także od przyjętego 29 sierpnia stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w sprawie mniejszości homoseksualnych. Podkreśliła w nim między innymi, że "nie do zaakceptowania są jakiekolwiek akty przemocy fizycznej lub werbalnej, wszelkie formy chuligańskich zachowań i agresji wobec osób LGBT+". W 27-stronicowym dokumencie zawarto też pomysł tworzenia poradni mających pomagać w powrocie do heteroseksualizmu. Wzbudził on kontrowersje i liczne komentarze.

Biskup Józef Wróbel, przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw Bioetycznych, przekonywał później, że jest nieporozumieniem interpretacja nauczania biskupów, jakoby chcieli przymuszać osoby LGBT+ do poddania się terapii. Podkreślił, że dokument KEP mówi o "pomocy osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową".

Jak mówił ks. prof. Wierzbicki, "należałoby sobie życzyć, żeby Episkopat pracował w ten sposób, że wydaje szersze opracowania, w których jest wyrażone stanowisko". Mówiąc o stanowisku KEP, ocenił, że "tam są tak zagmatwane wywody, że niewiele jest jasności". - Nie dziwię się, że media koncentrują się na tym, że jest tam sugestia, czy wręcz wskazówka organizowania poradni - dodał.

Zauważył, że "poważni psychologowie mówią, że tego typu poradnie często prowadzą do wielkich dramatów, nawet do ludzkich samobójstw". - Więc gdyby to miała być jedyna praktyczna wskazówka, to zdecydowanie za mało - uznał.

Zdaniem duchowego, w Polsce "jest miejsce i dla rodziny heteronormatywnej i dla innych typów związków". - Tu nie musi być konfliktu - przekonywał. I zaapelował: - Nauczmy się żyć w pokoju, w tolerancji i w akceptacji tego dziwnego, różnorodnego ludzkiego losu.

- Być może biskupi, duchowni mojego Kościoła, myślą racjonalnie – być może nawet myślą, że myślą w duchu wiary - ale odchodzą od tego, co jest rdzeniem chrześcijaństwa. Od miłości bliźniego - mówił. Podkreślił, że "miłość bliźniego nie ogranicza się tylko do swoich".

- Kościół, który nie ma współczucia, nie ma zrozumienia dla tej – ośmielę się tak powiedzieć – wielokrotniej tragedii, jaką przechodzą ludzie LGBT, którzy są wykluczani, napiętnowali, czy może być wiarygodnym głosicielem Ewangelii? - pytał.

