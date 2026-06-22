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Polska

Obrońca chce uchylenia ENA Marcina Romanowskiego

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Marcin Romanowski
Siemoniak: jeżeli Ziobro i Romanowski nie stawią na Węgrzech, władze wyciągną wnioski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego złożył wniosek o uchylenie wydanego za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) - podaje RMF FM. Podstawą wniosku mają być publicznie podawane informacje, że Romanowski może przebywać w Serbii, która nie jest w Unii Europejskiej i ENA tam nie działa. 

Wniosek o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania obrońca Marcina Romanowskiego złożył w zeszłym tygodniu w warszawskim Sądzie Okręgowym - podaje RMF FM.

We wniosku obrońca Romanowskiego mecenas Bartosz Lewandowski powołał się na przepis Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym przesłanką wydania ENA powinno być podejrzenie, że poszukiwany ukrywa się w jednym z krajów Unii Europejskiej. Jak podaje RMF FM, podstawą wniosku są publiczne podawane informacje, że Romanowski ma przebywać w Serbii.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał ENA Romanowskiego w lutym. Poprzedni wniosek - wydany w grudniu 2024 roku - sąd na wniosek Lewandowskiego uchylił w grudniu 2025 roku. Obrońca Romanowskiego argumentował wtedy, że w śledztwie dochodziło do "bezprawnego nacisku politycznego". Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek określił tamtą decyzję sądu jako "bez precedensu". Sąd uchylił ENA nie mając akt sprawy, "bo akta sprawy są w prokuraturze" - mówił. W związku z decyzją sądu kilka dni później prokuratura złożyła wniosek ponownie.

Sprawa Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego

Marcin Romanowski przebywał na Węgrzech od grudnia 2024 roku. W listopadzie zeszłego roku dołączył do niego były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W stosunku do obu polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro opuścił Węgry w maju po przegranej Orbana w wyborach parlamentarnych i przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Nie jest zaś jasne, gdzie obecnie przebywa Romanowski. Pod koniec maja opuścił swoje mieszkanie w Budapeszcie. Polskie media informowały, że był następnie widziany w Serbii i Chorwacji. Ostatnio obaj złożyli w Sejmie oświadczenia majątkowe.

- Są zadaniowane odpowiednie służby, które monitorują, gdzie może przebywać. W momencie, kiedy będzie ustalone jego miejsce pobytu, zgodnie z Europejskim Nakazem Aresztowania zostanie zatrzymany - mówił w zeszły piątek Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk w TVN24.

OGLĄDAJ: Węgry wzywają Ziobrę i Romanowskiego. "To wygląda na wstęp do odebrania azylu"
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Źródło: tvn24.pl, RMF FM
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Tagi:
Marcin RomanowskiFundusz SprawiedliwościWęgry
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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