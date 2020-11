Magdalena K. wreszcie wraca do Polski. Słowacja ma wydać dziś domniemaną szefową gangu kiboli

Ostatnią szansą Magdaleny K. na uniknięcie przekazania polskiej prokuraturze był wniosek o przyznanie jej azylu politycznego na Słowacji. Ten manewr obrońców kobiety, którzy we wniosku do słowackiego sądu powołali się na brak praworządności w Polsce, co miałoby pozbawić K. prawa do uczciwego procesu, wziął w łeb tydzień temu. "Senat Sądu Najwyższego na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 listopada 2020 r. odrzucił skargę wnioskodawcy Magdaleny Renaty K. w postępowaniu o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA)" - przekazała tvn24.pl Alexandra Važanová, rzeczniczka Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej.