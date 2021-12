Prokuratura zajmuje się dotacjami dla firmy Łukasza Mejzy. Sprawdzają, czy nie doszło do wyłudzenia pieniędzy

Skierowanie sprawy do prokuratury zarząd województwa lubuskiego zapowiedział we wtorek (30 listopada). Ma to związek z wątpliwościami dotyczącymi rozliczenia projektu "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II" finansowanego ze środków unijnych. Wątpliwości pojawiły się po tym, jak zarząd województwa zapoznał się z informacją z kontroli projektu dotyczącymi postępu prac i ustaleń dokonanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prokuratura analizuje zawiadomienie

Agencja Rozwoju Regionalnego (ARR) S.A. w Zielonej Górze w związku z publikacjami dotyczącymi działalności firmy Łukasza Mejzy wydała 30 listopada oświadczenie. Poinformowała w nim, że wszyscy przedsiębiorcy korzystający z "bonów rozwojowych" podpisali z nią standardową umowę, w tym firma Future Wolves Łukasz Mejza. Future Wolves Łukasz Mejza w okresie od kwietnia do września 2020 roku przeprowadziła 72 usługi rozwojowe w formie e-learningu dla 37 przedsiębiorców i rozliczyła zrealizowane usługi rozwojowe na łączną wartość dofinansowania w kwocie 664 075 złotych. "ARR S.A. nie decyduje, jakie usługi i jacy wykonawcy usług są wpisani do BUR. To Administrator BUR - PARP weryfikuje podmioty i decyduje o spełnianiu przez nie warunków niezbędnych do wpisu do Bazy. Pracownicy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nie mogą wskazywać przedsiębiorcom, który z podmiotów wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych jest lepszym, a który gorszym dostawcą usług" – napisano w oświadczeniu. Zarząd ARR dodał, że w trosce o rzetelne przedstawienie stanu faktycznego realizacji projektu, "prosi o cierpliwość i powstrzymanie się od przedwczesnego wyciągania wniosków, czy ferowania wyroków do czasu zakończenia kontroli". Projekt "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - edycja II" jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020. Zakłada on dofinansowanie na usługi rozwojowe, m.in. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning czy doradztwo. Jak poinformowała ARR w Zielonej Górze, dofinansowanie w ramach projektu "Lubuskie Bony Rozwojowe" można uzyskać wyłącznie na usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) – internetowym rejestrze usług rozwojowych prowadzonym w formie systemu teleinformatycznego, zarządzanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).