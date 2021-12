Bortniczuk: Ja Mejzy nie rozgrzeszałem. Czekam na weryfikację jego wyjaśnień

Dziennikarze Wirtualnej Polski opisują sprawę obecnego wiceministra sportu Łukasza Mejzy . Założona przez niego firma Vinci NeoClinic obiecywała leczyć osoby zmagające się z nieuleczalnymi chorobami - ustalili. Metoda, którą zachwalał Mejza, nie ma medycznego potwierdzenia. Kwoty za leczenie zaczynały się od 80 tysięcy dolarów. W poniedziałek Wirtualna Polska opublikowała kolejny tekst, w którym dziennikarze zebrali historie osób, które miały kontakt z Vinci NeoClinic i były namawiane na niesprawdzoną terapię. Mejza twierdzi, że publikacje WP to "szereg rażących kłamstw" i zapowiada, że sprawa trafi do sądu.

Bortniczuk: czekam na weryfikację jego wyjaśnień

- Jak będą jakieś decyzje, to będą państwo poinformowani. To nie jest pytanie do mnie. Czekamy na wyjaśnienia - odpowiedział.

Tusk o sprawie Mejzy: nie ma chyba nic bardziej obrzydliwego

Jego zdaniem prezes PiS "takie ma podejście do ludzi i takie podejście do standardów". - Jeśli pan Mejza jest użyteczny dla politycznej roboty, to może być tym, kim się okazuje być, ale Kaczyńskiemu to nie przeszkadza. Nigdy nie sądziłem, że będzie to aż tak jaskrawo widać - dodał.