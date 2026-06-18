FAKTY PO FAKTACH Kierwiński: trudno sobie wyobrazić, że nikt nie wiedział Justyna Sochacka |

Marcin Kierwiński o sprawie lekarza Dawida Kacprzyka: trudno sobie wyobrazić, że nikt nie wiedział Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Jeszcze do środy Dawid Kacprzyk był zatrudniony jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. Medyk w trakcie specjalizacji miał w ubiegłym roku zarobić 1,6 miliona złotych. Jego zarobki wyszły na jaw za sprawą oświadczenia majątkowego, jakie składają każdego roku radni. W czwartek zrezygnował on z mandatu radnego dzielnicy Ursus. W poniedziałek Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej.

Kierwiński: mamy do czynienia ze skandalem

Minister spraw wewnętrznych i administracji, szef warszawskiej KO Marcin Kierwiński, był pytany w piątkowym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24, czy afera w Szpitalu Południowym w Warszawie, jest aferą jednego człowieka, danego lekarza, czy także władz szpitala, władz Warszawy, kontrolerów oraz warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. - Zobaczymy, co wykażą kontrole - odpowiedział.

- Tych kontroli jest bardzo wiele. Kontrole z ratusza wysłał pan prezydent Trzaskowski, kontrole z NFZ-u i kontrola także Najwyższej Izby Kontroli. To na podstawie wyników tych kontroli będę odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie - dodał.

Ocenił, że "jedno jest oczywiste - mamy do czynienia ze skandalem, jeżeli chodzi o zarobki tego człowieka". - Jak tylko (...) dowiedziałem się, czy władze dowiedziały się, ten człowiek przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej - powiedział Kierwiński.

Dopytywany przez prowadzącego program Piotra Marciniaka, czy to możliwe, że nikt komu podlegał Kacprzyk, nic nie widział i niczego nie wiedział, odparł: - Zadaje mi pan pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć.

- Pewnie trudno sobie wyobrazić, że, że nikt nie wiedział. Natomiast ja nie znam struktury Szpitala Południowego, jak zorganizowana jest ta spółka. Nie wiem, w jaki sposób podpisywane są listy płac - dodał. - Wiem natomiast, że to ma wyjaśnić kontrola i mogę zadeklarować, że każda osoba - mówił to i prezydent Trzaskowski, i przede wszystkim pan premier Donald Tusk - która przyłożyła rękę do tego procederu, będzie rozliczona - zaznaczył.

Kierwiński rozmawiał z Kacprzykiem. "O tym, że nie ma dla niego miejsca w KO"

Kierwiński mówił w "Faktach po Faktach", że rozmawiał w poniedziałek z Kacprzykiem. Pytany, czy wywierał na niego presję, żeby odszedł z KO, zaprzeczył. - Ale uważam, że była to jedyna słuszna decyzja, jeżeli chodzi o jego odejście z Koalicji Obywatelskiej. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - podkreślił.

Dopytywany, jak lekarz się tłumaczył, minister podkreślił, że rozmawiał z nim "na ten temat, że w tej sprawie potrzebne są radykalne decyzje". - Nie będę rozmawiał z panem Dawidem o tym, co on ma do powiedzenia w tej sprawie. Dla mnie sprawa powinna być wyjaśniona przez kontrolerów i będzie wyjaśniona przez kontrolerów - oświadczył.

- Ta rozmowa była o tym, że nie ma dla niego miejsca w Koalicji Obywatelskiej - dodał.

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