Terlikowski: Arcybiskup Skworc powinien się oddać do dyspozycji papieża. Złamał prawo watykańskie

Trzeba mieć świadomość, że za tą konkretną decyzją stoi rzesza ofiar. Kilkanaście ofiar z powodu tej konkretnej decyzji ma złamane życie - mówił w TVN24 publicysta Tomasz Terlikowski. Odniósł się do sprawy księdza Stanisława P., który w diecezji tarnowskiej krzywdził dzieci, czego ówczesny biskup tarnowski Wiktor Skworc nie zgłosił do Watykanu.

Po 18 latach od pierwszych oskarżeń o pedofilię diecezja tarnowska przyznała, że przenoszony z parafii do parafii ksiądz Stanisław P. krzywdził dzieci. Mimo wiedzy na ten temat, ówczesny biskup tej diecezji, a obecnie metropolita katowicki Wiktor Skworc nie poinformował o sprawie Watykanu. Następnie ksiądz P. trafił na Ukrainę, a po latach tam spędzonych wrócił do Polski, by znów zająć się pracą z dziećmi.

- Zadośćuczynienie i pokuta polegają również na tym, że próbujemy naprawić winy. Potrzebna jest wiec poważna praca nad empatycznym podejściem do ofiar. Uświadomieniem ofiarom, że to one są ofiarami i że to one z perspektywy Kościoła mają twarz Chrystusa - mówił.