Jest decyzja komisji do spraw pedofilii w sprawie księdza Dymera

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii zamyka sprawę księdza Andrzeja Dymera. "Śmierć osoby wskazanej jako sprawca kończy postępowanie wyjaśniające" - napisano w komunikacie. Zwrócono uwagę, że odpowiedzialność powinni ponieść zarówno sprawcy czynów pedofilskich, jak i osoby współwinne, między innymi poprzez fakt przemilczenia przestępstwa.

Katolicka Agencja Informacyjna poinformowała we wtorek o śmierci księdza Andrzeja Dymera . Kapłan, który według KAI zmarł po długiej chorobie, był oskarżany o wykorzystywanie seksualne nieletnich. Szczecińscy biskupi mieli wiedzieć o jego czynach już w połowie lat 90. ubiegłego wieku.

Rzecznik archidiecezji gdańskiej ksiądz Maciej Kwiecień poinformował we wtorek TVN24, że "postępowanie kanoniczne wobec ks. Andrzeja Dymera zostało zamknięte pod koniec 2020" roku. "W dniu 12 lutego br. miała miejsce sesja wyrokowa. Treść i uzasadnienie wyroku zostaną w ciągu 14 dni przesłane do Kongregacji Nauki Wiary i do archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej - przekazał w przesłanej odpowiedzi.