Prymas Polski: trzeba zdecydowanie postępować i rozliczać przestępstwa i grzechy, których jesteśmy świadkami

Nie można usprawiedliwiać opieszałości w tym względzie, czy przewlekłości takiego postępowania, ale bardziej jasno i zdecydowanie postępować i rozliczać także w sposób konsekwentny te przestępstwa i grzechy, których jesteśmy świadkami - powiedział w środę w Radiu PLUS Gniezno prymas Polski i delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży arcybiskup Wojciech Polak. Odniósł się do sprawy księdza Andrzeja Dymera.

Rzecznik archidiecezji gdańskiej ksiądz Maciej Kwiecień poinformował we wtorek TVN24, że "postępowanie kanoniczne wobec ks. Andrzeja Dymera zostało zamknięte pod koniec 2020". Dodał, że sesja wyrokowa odbyła się 12 lutego, ale Gdański Trybunał Metropolitalny, który zajmował się sprawą, nie upubliczni dokumentacji procesowej i treści wydanego wyroku. 12 lutego rano opublikowany został reportaż o księdzu Dymerze na TVN 24 GO.

Wyrok przed świeckim sądem nie zapadł – przestępstwa się przedawniły, bo tak długo ukrywała je szczecińska kuria. We wtorek ksiądz Dymer zmarł.

"Bardziej jasno i zdecydowanie postępować"

O sprawę duchownego pytany był w środę w Radiu PLUS Gniezno arcybiskup Wojciech Polak, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży i prymas Polski.

