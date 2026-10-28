Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Proces Karola Nawrockiego z Onetem. Politycy komentują zeznania świadka

|
Karol Nawrocki
Brejza o Nawrockim: czuje się cesarzem, jest równy wobec prawa
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Politycy komentowali wtorkowe zeznania Nataszy Geldon w procesie dotyczącym publikacji Onetu o przeszłości Karola Nawrockiego. Przedstawiciele koalicji rządzącej podkreślali znaczenie zeznań składanych pod przysięgą i krytykowali prezydenta za niewyjaśnienie sprawy przed wyborami. Z kolei poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk ocenił, że zeznania kobiety były niespójne, a dziennikarze Onetu ponieśli "sromotną klęskę".

Sprawa dotyczy artykułu Onetu "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu", opublikowanego podczas kampanii prezydenckiej w 2025 roku. Dziennikarze przedstawili w nim relacje osób, według których Nawrocki, pracując przed laty w ochronie sopockiego hotelu, miał uczestniczyć w sprowadzaniu kobiet świadczących usługi seksualne dla gości.

Prezydent zaprzeczył tym doniesieniom i wystąpił na drogę sądową przeciwko wydawcy portalu. We wtorek przed sądem zeznawała Natasza Geldon, która w przeszłości pracowała z Nawrockim w Grand Hotelu.

- Pewnego razu, jak stałam przy recepcji Grand Hotelu, zauważyłam, że Karol wchodzi do hotelu wraz z kobietą i mężczyzną, co już było dosyć nietypowe, ponieważ my raczej nie legitymowaliśmy gości, nie wprowadzaliśmy ich do hotelu - mówiła Geldon.

Potem zapytała go o tę sytuację. - Karol tylko odpowiedział, że można sobie dorobić, wprowadzając dziewczyny do gości i jeśli miałabym ochotę, to też mogę się przyłączyć, bo można na boku zarobić - opisała.

Witczak o prezydencie: będzie udawał, że nic się nie stało

Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak stanął w obronie kobiety, która zdecydowała się zeznawać w sprawie. Wypowiedź polityka padła w kontekście reakcji części prawicowych mediów na zeznania Nataszy Geldon. Po rozprawie zaczęły pojawiać się publikacje podważające wiarygodność jej relacji i kwestionujące znaczenie zeznań dla procesu, jak również zaczęto przyglądać się życiorysowi pani Nataszy, publikując informacje o jej przeszłości i działalności.

Jego zdaniem publiczne podważanie wiarygodności świadka jest nieuzasadnione, szczególnie biorąc pod uwagę obciążenie związane z udziałem w procesie przeciwko urzędującemu prezydentowi.

- Dla osoby prywatnej, która ma swoje życie, tego typu proces jest ogromnym obciążeniem, a dzisiaj ona mierzy się z prezydentem RP, więc tego typu dyskredytowanie jest, mówiąc językiem młodzieżowym, słabe - ocenił.

Witczak wyraził przekonanie, że autorzy publikacji Onetu dochowali standardów rzetelności dziennikarskiej. Odniósł się również do decyzji Nawrockiego o niewystąpieniu do sądu w trybie wyborczym.

- Karol Nawrocki przyjął bardzo sprytną taktykę dla siebie. Nie zgodził się na szybki proces w trybie wyborczym, odłożył to w czasie. Dla niego okazało się to korzystne, bo został prezydentem - stwierdził.

Zdaniem polityka sprawa może negatywnie wpłynąć na wizerunek głowy państwa, choć nie musi przełożyć się na jego polityczną pozycję. - Dzisiaj na pewno ta sytuacja go obciąży, podkopie, ale żyjemy niestety w takiej rzeczywistości i w takim świecie, że po prostu on będzie z tym żył, funkcjonował, będzie udawał, że się nic nie stało - mówił.

Rozprawa w procesie Karola Nawrockiego przeciw Onetowi
Rozprawa w procesie Karola Nawrockiego przeciw Onetowi
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Żywno: w końcu poznamy fakty

Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno zwrócił uwagę na znaczenie postępowania sądowego dla wyjaśnienia zarzutów dotyczących przeszłości prezydenta.

- Na pewno jest to sytuacja, w której w końcu wszyscy będziemy mogli poznać fakty, bo to, co było traktowane jako tylko insynuacje albo informacje, przed sądem staje się faktami i zeznaniami pod przysięgą - powiedział.

Żywno ocenił jednocześnie, że sprawa nie musi znacząco wpłynąć na poziom poparcia dla Nawrockiego. - Mam takie wrażenie, że nie przysporzy mu to jakichś ujemnych punktów, poza tym, że będziemy mieli wszyscy świadomość, że jednak coś tam w jego przeszłości mocno nie grało - stwierdził.

Polityk został również zapytany, czy prezydent powinien osobiście stawić się na kolejnej rozprawie. Zwrócił uwagę, że to Nawrocki wystąpił z pozwem przeciwko wydawcy Onetu.

- Przyznam szczerze, że to byłoby dosyć niesmaczne, bo to pan prezydent, pan Nawrocki złożył pozew przeciwko Onetowi. No to wydaje się, że powinien stanąć i odpowiedzieć na te pytania - ocenił. Dodał, że dopiero w ostatniej chwili może się okazać, czy prezydent zdecyduje się na udział w przesłuchaniu.

Poseł PiS podważa zeznania świadka. "Funta kłaków warte"

Zupełnie inaczej wtorkową rozprawę ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Jego zdaniem zeznania Nataszy Geldon nie potwierdziły wiarygodności publikacji Onetu. - Wczoraj pod rygorem odpowiedzialności karnej ta pani, mówiąc najoględniej, plątała się w zeznaniach. Już bardzo miękko twierdziła, że coś tam jej się wydawało albo mniej wydawało - mówił.

- Jeżeli to był kluczowy świadek Onetu, to wczoraj Onet jako dziennikarze ponieśli sromotną klęskę - dodał.

Zapytany, czy uważa, że kobieta zmyślała, czy po prostu nie pamiętała dokładnie wydarzeń, poseł PiS zwrócił uwagę na czas, jaki upłynął od opisywanych sytuacji. - To było przede wszystkim 20 lat temu - podkreślił.

Kuźmiuk przekonywał, że pracownicy ochrony hotelu wykonywali polecenia przełożonych, a wspomnienia dotyczące wydarzeń sprzed dwóch dekad nie powinny być podstawą tak poważnych oskarżeń.

- Jakieś wynurzenia, co kto tam sobie wyobrażał po 20 latach, są po prostu funta kłaków warte - ocenił.

Polityk zarzucił również autorom publikacji, że materiał miał służyć zaszkodzeniu Nawrockiemu w końcowej fazie kampanii prezydenckiej. - Miały służyć rzeczywiście brutalnemu zaatakowaniu pana prezydenta w szczycie kampanii wyborczej i temu służyły - stwierdził.

Odnosząc się do jawności postępowania, Kuźmiuk przekonywał, że wcześniejsze wyłączenie jawności nastąpiło na wniosek strony związanej z Onetem.

Brejza o postawie Nawrockiego: czuje się cesarzem

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza pozytywnie ocenił jawny charakter rozprawy. Jednocześnie skrytykował otoczenie prezydenta, zarzucając mu próby ograniczenia dostępu opinii publicznej do informacji o sprawie. - Dobrze, że został odtajniony, źle, że ludzie prezydenta Nawrockiego próbowali zataić tę sprawę, utajnić - mówił.

Brejza ocenił również, że Nawrocki powinien był dążyć do rozstrzygnięcia sporu jeszcze podczas kampanii wyborczej. - Źle, że Karol Nawrocki nie chciał rozstrzygnąć tej sprawy, bo to jest sprawa o fakty, nie opinie, w trybie wyborczym - powiedział.

Zdaniem europosła takie rozwiązanie pozwoliłoby wyborcom zapoznać się z zarzutami dotyczącymi przeszłości kandydata przed oddaniem głosu.

Polityk został również zapytany o możliwość przesłuchania Nawrockiego na kolejnej rozprawie, w tym o ewentualny udział zdalny.

- Są takie wskazówki, że ten Pałac Prezydencki, przepych marmurów, złoto żyrandoli tak oddziałuje na Karola Nawrockiego, że on się czuje cesarzem, on się czuje ponad zwykłymi ludźmi - stwierdził Brejza.

Skrytykował także propozycję złożenia przez prezydenta zeznań na piśmie. - Jest równy wobec prawa, tak jak każdy obywatel Rzeczypospolitej, i wierzę, że się stawi - podsumował.

Suchoń: obywatele mają prawo do pełnej wiedzy

Do zeznań Nataszy Geldon odniósł się również poseł Mirosław Suchoń. W jego ocenie przedstawiona przez kobietę relacja dotycząca przeszłości Karola Nawrockiego stawia pod znakiem zapytania to, czy powinien on sprawować urząd prezydenta. - Myślę, że każdy, kto choć usłyszał kawałek zeznań, zdaje sobie sprawę, że na stanowisku prezydenta jest osoba, która nigdy nie powinna się tam znaleźć - stwierdził.

- Oczywiście każdy ma prawo podejmować własne decyzje, natomiast trudno wyobrazić sobie w dojrzałej demokracji, że prezydentem został ktoś, kto, no przepraszam, mówiąc wprost, przeprowadzał prostytutki do pokojów hotelowych gości w Sopocie - dodał.

Suchoń pozytywnie ocenił także decyzję sądu o jawnym rozpoznawaniu sprawy.

- Oczywiście, bardzo dobrze, że sąd podjął decyzję o tym, że sprawa będzie jawna. Obywatele, zwłaszcza w takim przypadku, mają prawo do pełnej wiedzy - podkreślił.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiKrzysztof BrejzaMaciej Żywno
Czytaj także:
Wybory w USA, uczestniczki wiecu w Teksasie
Atak hakerski na komisję wyborczą w USA. Ważny system wyłączony
BIZNES
Wózek dziecięcy (zdjęcie ilustracyjne)
Wiadomość od "firmy kurierskiej", telefon z "banku" i wyczyszczone konto
WARSZAWA
Zderzenie pociągów w Hiszpanii
"Napłynęły druzgocące wieści". Wpisy polskich polityków
Świat
Kable o łącznej długości ponad kilometra trafiły do punktu skupu złomu
Ukradł ponad kilometr kabli
WARSZAWA
Ruszył proces w sprawie wybuchu na Akademii Sztuki
Ruszył proces w sprawie wybuchu na uczelni. Studentka zmarła
Szczecin
imageTitle
O której godzinie dzisiaj gra Hubert Hurkacz?
Najnowsze
przybory kuchenne shutterstock_2708275205
Przybory kuchenne wycofane ze sklepów. "Nie należy używać"
BIZNES
Znaleźli ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Zakrwawiony leżał na pasach. Jego kolega usłyszał zarzut zabójstwa
Poznań
Auto stanęło w płomieniach
Auto stanęło w płomieniach
WARSZAWA
Powodzie w miejscowości Sausalito niedaleko San Francisco
Wybrzeże Kalifornii pod wodą. "Matka Natura pobiera od nas podatek"
METEO
imageTitle
Kolejne rywalki na łopatkach. Polka powalczy o złoto mistrzostw świata
Najnowsze
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Chciała zabić dwie nauczycielki. Policja: miała dwa noże
Kujawsko-Pomorskie
Warszawa, 15.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej
Rzecznik MSZ odpowiada prezydenckiemu ministrowi. "Znów ten sam repertuar"
Polska
Policjanci zaopiekowali się psem
Błąkał się po drodze ekspresowej, był ranny
WARSZAWA
social media
Meta i Snap przed sądem. Proces może wpłynąć na tysiące pozwów
BIZNES
chirurg operacja oko shutterstock_2735373877
Operacja w Czechach, płaci NFZ. Projektowane zmiany wywołały sprzeciw
Zdrowie
Wcześniejsze emerytury dla tancerzy, a dla kierowców już nie? Projekt wywołał oburzenie, ale jego losy są niepewne
Tancerze kontra kierowcy. Dla kogo wcześniejsza emerytura
Gabriela Sieczkowska
Alkohol samochód (zdjęcie ilustracyjne)
Zasnęła w aucie, trafi do więzienia
WARSZAWA
Sędzia mogła prowadzić samochód pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć osób oskarżonych o celowe potrącenie komika, który wyśmiewał władze
Świat
Znęcał się nad rodzicami, kradł i niszczył mienie (zdjęcie ilustracyjne)
W pobliżu linii kolejowej na Mazurach znaleziono drona
Olsztyn
Kolizja na autostradzie A2
18-latek ukarany mandatem. Policja o nagraniu i "dalszych czynnościach"
WARSZAWA
W Pucku zatrzymano trzy osoby w sprawie korupcji w nadzorze budowlanym
Afera korupcyjna w Pucku. Trzy osoby zatrzymane
Trójmiasto
imageTitle
Sensacja w Pucharze Polski. Lech Poznań wyeliminowany przez trzecioligowca
EUROSPORT
Donald Trump
Drożej niż w czasach Bidena. "Powinien był nic nie robić"
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Bolszewie
Miała dwa promile, wjechała do apteki. Nagranie
Trójmiasto
Wycieczkowiec Odyssey
Wybrali życie na luksusowym wycieczkowcu. Nagle kazano im zejść na ląd
Świat
Zondacrypto Centrum Olimpijskie
Tysiące wierzycieli Zondacrypto. Syndyk zabrał głos
BIZNES
Atak na motocyklistę
Bije po całym ciele, kopie, rzuca o chodnik. Wszystko się nagrało
Poznań
Zderzenie pociągów w Hiszpanii
Zderzenie pociągów. Nie żyje ponad 60 osób
Świat
imageTitle
Zmiana w polskich skokach. "To pokazuje, gdzie jesteśmy"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica