Wiceminister do posłów: proszę się nie martwić o wolne miejsca w zakładach karnych

- Obecnie, w tej chwili, 30 tysięcy osób czeka z przyczyn procesowych na wskazanie do zakładów karnych. Dzieje się tak z przyczyn procesowych: albo są to osoby poszukiwane listem gończym, albo chodzi o osoby, w imieniu których pełnomocnicy złożyli różnego rodzaju wnioski o odroczenie wykonywania kary - wyjaśnił.

Wyrok dla Kamińskiego i Wąsika

- Polecam w tym celu nie mównicę sejmową, nie programy publicystyczne, tylko wysilić się do napisania glosa (naukowego komentarza do orzeczenia sądowego - red.). To taka instytucja, to pewna polemika z orzeczeniami, przede wszystkim Sądu Najwyższego - powiedział. - Jak słyszę, nie podoba się orzeczenie Sądu Najwyższego, więc apeluję i kieruję państwa aktywność w tym kierunku. Wprowadzacie państwo bowiem Polaków w błąd twierdząc, że wasza opinia może być konfrontowana z uchwałą Sądu Najwyższego, która dość jednoznacznie określiła akt łaski zastosowany przez prezydenta Andrzeja Dudę - mówił.