Konsultacje w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Rzecznik Praw Obywatelskich: doszło do wygaśnięcia mandatów poselskich

Trwają konsultacje u marszałka Sejmu w sprawie wygaszonych mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Szymon Hołownia spotkał się z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem i rzecznikiem praw obywatelskich Marcinem Wiąckiem. Później ma w planach rozmowę z byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego profesorem Andrzejem Zollem. Zaproszenie dla marszałka Sejmu wystosował z kolei prezydent Andrzej Duda. Ich spotkanie ma odbyć się o godzinie 13.30.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia rozpoczął konsultacje w poniedziałek rano. O godzinie 9 spotkał się z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem. - Przed nami ważne decyzje, plan działania jest, ale uznałem za stosowne skonsultować go z najważniejszymi urzędnikami w państwie. Najbardziej zależy mi na pokoju społecznym, ale opartym o reguły równe dla wszystkich - powiedział marszałek przed spotkaniem.

Bodnar w rozmowie z dziennikarzami jednoznacznie mówił o Kamińskim i Wąsiku. - Są to osoby skazane, jest postanowienie marszałka o wygaszeniu mandatów, a z prawomocnego wyroku wynika też zakaz pełnienia funkcji publicznych - wyjaśnił.

Po spotkaniu minister sprawiedliwości był pytany przez dziennikarzy o słowa Mariusza Kamińskiego, który oświadczył w wywiadzie radiowym, że "tylko przemoc fizyczna" może uniemożliwić mu wzięcie udziału w głosowaniach. - Myślę, że jeśli używamy słowa typu "siła", to powinniśmy zawsze pamiętać, że w państwie demokratycznym to powinna być siła perswazji, argumentacji, opierająca się na poszanowaniu konstytucji - powiedział.

RPO: doszło do wygaśnięcia mandatów poselskich

Hołownia spotkał się też z rzecznikiem praw obywatelskich Marcinem Wiąckiem.

- Doszło do wygaśnięcia mandatów poselskich, w związku z czym powinna być uruchomiona procedura przewidziana w Kodeksie wyborczym, dotycząca obsadzenia tych mandatów, natomiast na przeszkodzie stoi orzecznictwo Sądu Najwyższego. Uważam, że należy przyjrzeć się skutkom, jakie wywołały te orzeczenia, natomiast z punktu widzenia konstytucji, która jest jednoznaczna, wyrok skazujący sądu karnego powoduje wygaśnięcie mandatów - mówił RPO przed spotkaniem.

- Ja uważam, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Sąd Najwyższy orzekający w trybie określonym w Kodeksie wyborczym nie ma kompetencji do tego, aby zakwestionować wyrok sądu karnego - dodał.

Duda spotka się z Hołownią o 13.30

W poniedziałek rano szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek przekazał, że z inicjatywą spotkania się z marszałkiem Sejmu wyszedł Andrzej Duda. W Pałacu Prezydenckim zaplanowano je na godzinę 13.30.

Po południu Hołownia spotka się także między innymi z byłym RPO i byłym przewodniczącym PKW prof. Andrzejem Zollem.

Z kolei we wtorek marszałek Sejmu ma zaplanowane konsultacje m.in. z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestrem Marciniakiem.

Hołownia: to niestety oczywiste, że powinni iść do więzienia

Szymon Hołownia w dzisiejszym wywiadzie dla gazety.pl powiedział, iż "to niestety oczywiste, że powinni (Wąsik i Kamiński - red.) pójść do więzienia".

- Marszałek Sejmu nie zajmuje się sądzeniem ludzi i wysyłaniem do więzienia. Natomiast jeśli pyta pan o sprawę karną - tak, to niestety oczywiste, że powinni iść do więzienia. Mówię: niestety, bo więzienia nikomu z posłów, których poznałem, nie jestem po ludzku w stanie życzyć. Wyrok jednak zapadł, jest prawomocny - mówił Hołownia.

Prof. Piotrowski: Kamiński utracił mandat z chwilą uprawomocnienia się wyroku

Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, podkreślał w TVN24, że "prawo zawsze było przedmiotem sporów prawników, często inspirowanych przez polityków". - Nie trzeba polegać na prawnikach, trzeba polegać na konstytucji, a ona jest jedna dla wszystkich. Konstytucja jasno tę sprawę rozstrzyga - zaznaczył.

Jak mówił Piotrowski, marszałek Sejmu Szymon Hołownia "musi pamiętać, że jest takim samym posłem, jak ci, których ta sprawa dotyczy". - A to oznacza, że w tej sprawie trzeba podjąć pilne rozmowy z opozycją. Trzeba rozmawiać z nimi bezpośrednio, a nie za pośrednictwem Straży Marszałkowskiej. Być może zapowiedziane spotkanie z prezydentem jest takim sygnałem - stwierdził.

Wskazywał, że "Kamiński utracił mandat z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu". - Traci bierne prawo ten, kto został skazany na karę pozbawienia wolności. Ta sprawa jest jednoznaczna, jest rozstrzygnięta. W związku z tym trzeba przyjąć, że nie może on uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu, ponieważ nie jest posłem - wyjaśniał profesor.

Prof. Zoll: te osoby nie mają już mandatu poselskiego

Profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich, były przewodniczący PKW, przekazał w sobotę w "Faktach po Faktach" w TVN24, że został zaproszony na poniedziałek na konsultacje.

Zapytany, co powie marszałkowi Sejmu, jeżeli ten spytałby go o to, czy powinienem wpuścić Kamińskiego i Wąsika do Sejmu, odparł: - Zdecydowanie bym odpowiedział, że nie powinien wpuszczać, dlatego że te osoby nie mają już mandatu poselskiego. Mandat poselski straciły w momencie wydania wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, skazującego te osoby na karę pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa umyślnego, ściganego z oskarżenia publicznego.

Jak dodał prof. Zoll, "to są warunki, które powodują automatycznie skasowanie mandatu". - Tu jest wiele nieporozumień w tym całym postępowaniu, które nastąpiło później. Przecież marszałek Sejmu nie kasuje mandatu. To nie jest jego kompetencja. Mandat jest skasowany przez orzeczenie sądu. Natomiast marszałek Sejmu ogłasza, podaje do publicznej wiadomości to, że mandat został odebrany tym osobom. One mogą wystąpić z wnioskiem do Sądu Najwyższego o zbadanie podstaw działania marszałka. Marszałek musi wykazać tylko tyle, że otrzymał od sądu dokument stwierdzający, że zapadł prawomocny wyrok dotyczący posła. I to jest wszystko, co może również badać sąd, do którego osoby posiadające wcześniej mandat mogą się odwołać - tłumaczył profesor Zoll.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia 2023 roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

W zeszłym tygodniu, w środę, do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. Dzień później, w czwartek przed południem, w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Następnie - tego samego dnia wczesnym popołudniem - poinformowano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika. W piątek z kolei poinformowano, że ta sama izba uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego.

Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów.

Szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek pytany w poniedziałek rano na antenie TVN24, w "Rozmowie Piaseckiego", czy prezydent Duda dokona drugiego aktu łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, odpowiedział, że jego zdaniem "prezydent zrobił już wszystko, na co konstytucja pozwalała, czyli ułaskawił ich". - Jeżeli pan pyta, czy zrobi to drugi raz, to prezydent wielokrotnie mówił, że nie, nie ułaskawi drugi raz, bo już ułaskawił - dodał.

Za co zostali skazani Kamiński i Wąsik

Sędzia Anna Bator-Ciesielska, która ogłaszała w grudniu 2023 roku prawomocny wyrok w sprawie Kamińskiego i Wąsika mówiła, że ich działanie przed laty, gdy stali na czele CBA "dalece rozmijało się" ze standardem działania organów ścigania w ramach kontroli operacyjnej i prowokacji. - Opisane w wyroku czynności podejmowane przez oskarżonych były nie tylko działaniami bezprawnymi (...) Nie były to działania zmierzające do wykrycia przestępstw, lecz kreujące to przestępstwo - wskazała sędzia.

CBA wykreowało wtedy tak zwaną aferę gruntową, dotyczącą korupcji w Ministerstwie Rolnictwa. Celem było pozbycie się Andrzeja Leppera, lidera Samoobrony, ze stanowiska ministra rolnictwa i wicepremiera rządu, którego premierem był wówczas Jarosław Kaczyński.

Podstawieni agenci CBA zorganizowali prowokację i mieli zaproponować urzędnikom kilkumilionową łapówkę za odrolnienie działki na Mazurach. Ostatecznie, na skutek przecieku, nie doszło do przekazania pieniędzy i akcja CBA zakończyła się niepowodzeniem.

