Kłótnia na prawicy. "Od byłego wiceministra sprawiedliwości należałoby takiej wiedzy oczekiwać"

Kaleta: Boże, chroń prezydenta przed takimi współpracownikami

Do wypowiedzi Siewiery odniósł się w piątek mediach społecznościowych polityk Suwerennej Polski i były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "'Legalne ze wszystkich stron' to było ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przez prezydenta" - napisał na portalu X.

Jak dodał, "posłowie wciąż mają mandaty, zatrzymanie ich przez policję w Pałacu Prezydenckim to bezprawne pozbawienie wolności i akt politycznej zemsty nowej władzy. A to oznacza, że sędziowie Sądu Najwyższego, którzy akt łaski Prezydenta kwestionowali, to naruszający konstytucję anarchiści".

"Jeśli szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uważa inaczej, to Boże, chroń prezydenta przed takimi współpracownikami" - stwierdził Kaleta. "Już wcześniej tacy 'doradcy' podpowiedzieli prezydentowi katastrofalne w skutkach zawetowanie reform ministra Zbigniewa Ziobro, który w 2017 r proponował, by w SN przestali orzekać rozpolitykowani sędziowie otwarcie buntujący się przeciw swojemu państwu i jego konstytucji. Gdyby nie weto prezydenta, ta kasta z SN teraz by nie podważyła ułaskawienia i nie doprowadziła posłów do zamknięcia ich w więzieniu, bo najzwyczajniej w świecie by ich tam nie było. Nie byłoby w ogóle tej sprawy!" - napisał Kaleta.