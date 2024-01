"Bulwersujące słowa polityków". Samorząd lekarski reaguje na słowa o "torturach"

W czwartek na korytarzu sejmowym Jarosław Kaczyński mówił o ułaskawionych przez prezydenta politykach PiS Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. Prezes PiS w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że ma informacje na temat ich stanu zdrowia. - Szczególnie jeden z nich czuje się źle, a poza tym zastosowano wobec niego tortury - oświadczył Kaczyński. Jak dodał, zamierza zwrócić się do "instytucji w Unii Europejskiej" z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur. Pytany, na czym one polegały, prezes PiS odparł, że "bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady, jeżeli chodzi o przegrody nosowe, wprowadzono rurę, co powodowało wielki ból i wiedząc o tym, że on za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia".