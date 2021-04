Trybunał Konstytucyjny "uznał sprawę za dostatecznie wyjaśnioną". Orzeczenie w czwartek

Orzeczenie zostanie ogłoszone w czwartek

"Po to jest dzisiaj rozprawa, żeby był wyrok"

- Jeżeli wyrok zapadnie, to będzie można to trochę porównywać do sprawy z 22 października 2020 roku (zaostrzenie przepisów aborcyjnych - red.). Wtedy były różne wątpliwości co do trybu postępowania, co do tego, czy sędziowie zasadnie zasiadali w składzie Trybunału Konstytucyjnego - mówił RPO.