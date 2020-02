"Potępiam takie lekceważenie rządów prawa". Sprawozdawca ONZ "solidarny z sędzią Juszczyszynem"

Sędziowie nie mogą być osobiście karani za jakiekolwiek decyzje sądowe przy stosowaniu prawa międzynarodowego lub krajowego - stwierdził Jose Igreja Matos, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów. Wtóruje mu sprawozdawca ONZ do spraw niezależności sędziów, który napisał, że sędzia Paweł Juszczyszyn "został zawieszony jedynie za wykonywanie funkcji konstytucyjnej. Potępiam takie lekceważenie rządów prawa" - napisał na Twitterze Diego García-Sayán.

Sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków we wtorek przez nieuznawaną przez Sąd Najwyższy Izbę Dyscyplinarną. Decyzji Izby Dyscyplinarnej nie uznał za wiążącą sam sędzia, który w środę pojawił się w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, gdzie miał orzekać. Z wokandy zdjęto jednak sprawę, w której Juszczyszyn jest członkiem składu orzekającego. Oficjalnym powodem była nagła choroba przewodniczącego składu.

05.02 | - Jestem gotowy do orzekania - powiedział sędzia Juszczyszyn przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. TVN24

Sędzia Juszczyszyn: jestem gotowy do orzekania

"Potępiam lekceważenie rządów prawa"

W geście poparcia list przewodniczącego EAJ udostępnił w mediach społecznościowych Diego García-Sayán, specjalny sprawozdawca ONZ do spraw niezależności sędziów. "Chciałbym wyrazić moją solidarność z sędzią Pawłem Juszczyszynem, który został zawieszony jedynie za wykonywanie funkcji konstytucyjnej. Potępiam takie lekceważenie rządów prawa" - napisał na Twitterze przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Sprawa sędziego Pawła Juszczyszyna

O sędzim Pawle Juszczyszynie głośno zrobiło się w listopadzie zeszłego roku. Rozpatrując apelację w sprawie cywilnej jako sędzia sądu rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową, mianowaną przez polityków KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie między innymi list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.