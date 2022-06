Chciała sprawdzać orientację seksualną ofiary księdza pedofila. Zarzuty dyscyplinarne dla pełnomocniczki kurii

I dodał: - Tą granicą niewątpliwie jest godność drugiego człowieka. Bo to jest zupełnie niepotrzebne, żeby dokonywać tego typu postaw. Postaw, które świadczą o tym, że ktoś kompletnie nie rozumie, że homoseksualizm i pedofilia to są dwie, zupełnie inne kategorie.

Zarzuty dyscyplinarne wobec pełnomocniczki Kościoła

Pełnomocniczka wycofuje wniosek, kuria przeprasza

Z wyjaśnień pełnomocniczki wobec zarzutów dyscyplinarnych, wynika, że przed wysłaniem odpowiedzi na pozew, jej treść zaakceptowała kuria bielsko-żywiecka, która nie miała do niej żadnych uwag merytorycznych. Mimo to, gdy jej treść stała się publiczna, diecezja przeprosiła ofiarę i zmieniła wnioski dowodowe.

- Jeżeli przedstawiciele kurii, czy to kanclerz kurii, czy to biskup danej diecezji, wie o tego typu treści, no to przed nami jeszcze bardzo długa droga przed uwrażliwieniem osób, które ze swej funkcji i powołania powinny być szczególnie uczuleni na doświadczenie cierpienia i bólu - stwierdza przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii Błażej Kmieciak.