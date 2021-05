Izba Dyscyplinarna zdecydowała w sprawie sędziego Wróbla. "Uczestniczymy w teatrze prawnym"

Niejawne posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12, a zakończyło w późnych godzinach wieczornych. Nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna zebrała się w trzyosobowym składzie. Przewodniczącym był sędzia Adam Tomczyński, pozostali dwaj sędziowie to Adam Roch i Jarosław Duś.

"W tym przypadku nie doszło do istotnej szkody"

Sędzia Adam Tomczyński, mówiąc o powodach podjęcia takiej decyzji, wskazywał, że sprawa sędziego Wróbla - mimo iż w jego ocenie nie dopełnił on obowiązków - nie jest powodem, aby sięgnąć po "ostateczny środek, jakim jest wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu przez sędziego".

Podkreślił, że "to sędzia zarządza sekretariatem, a nie sekretariat sędzią".

- To nie jest tak, że każde postępowanie dyscyplinarne musi skutkować postępowaniem karnym – mówił dalej. Dodał, że "nikt nie zarzuca sędziemu Wróblowi, że umyślnie nie dopełnił obowiązków".

Mówił jednak, że "niewątpliwie doszło do istotnego uszczerbku w wymiarze sprawiedliwości". - Ale wyrażam nadzieję, a w zasadzie pewność (...), że ta kwestia zostanie, najszybciej jak to możliwie, uregulowana – zaznaczył.

"Prawo czy sprawiedliwość nie może w pełni zwyciężyć przed organem, który nie jest sądem"

Prokurator Kamil Kowalczyk zapowiedział apelację od wyroku. - Zawsze jest tak w tego typu postępowaniach, że są dwie ścierające się racje. Do niezawisłego sądu należy kwestia, jak zostaną one ocenione. Urząd prokuratorski stoi na odmiennym stanowisku, niżli dzisiaj zostało przyjęte przez sąd, ale nie jest to orzeczenie prawomocne – dodał.