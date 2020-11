Zagraniczni prawnicy: sprawa Tulei to przykład nieustających ataków na niezawisłość sędziów

Międzynarodowa Komisja Prawników potępiła we wtorek ponowne zagrożenie wszczęciem postępowania karnego przez organy prokuratorskie przeciwko sędziemu Igorowi Tulei. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na początku kwietnia zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

"Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest niezależna"

Międzynarodowa Komisja Prawników - organizacja pozarządowa złożona z kilkudziesięciu wybitnych specjalistów - potępiła we wtorek zagrożenie ponownym wszczęciem postępowania karnego przez organy prokuratorskie przeciwko sędziemu Igorowi Tulei "w związku z zarzutami wynikającymi z niezależnego wykonywania przez sędziego funkcji sędziowskich".

"Jego sprawa to kolejny przykład nieustających ataków na niezawisłość sędziów, które trwają w Polsce" - dodał Frigo.

Na początku października przedstawiciele Iustitii zaapelowali do Komisji Europejskiej o "podjęcie niezwłocznie adekwatnych działań" w związku z niewykonywaniem przez nieuznawaną przez Sąd Najwyższy Izbę Dyscyplinarną postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia.

Sprawa Igora Tulei

W grudniu 2017 r. skład Sądu Okręgowego w Warszawie, któremu przewodniczył sędzia Tuleya, uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu. Według prokuratury naraziło to prawidłowy bieg dalszego śledztwa.

Pierwotnie Izba Dyscyplinarna w II instancji miała zająć się tą sprawą 5 października, jednak termin ten został odroczony z uwagi na potrzebę zapoznania się z aktami tej sprawy przez sędziego Konrada Wytrykowskiego, który dołączył do składu orzekającego w miejsce Tomasza Przesławskiego. Odwołany został także kolejny termin wyznaczony na 22 października. Posiedzenie odroczono wówczas z powodu objęcia kwarantanną jednego z sędziów orzekających w tej sprawie .

"Żaden polityczny sąd nie może odsunąć mnie od orzekania. Jestem sędzią europejskim, nie uznam orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, niezależnie, co się wydarzy, będę nadal orzekał. Prawo europejskie nie może ustępować przed bezprawiem" - stwierdził sędzia Igor Tuleya w październiku.

Akcja solidarności z sędzią

"Sprawa Igora Tulei to przykład naruszania reguł praworządności. Uchylenie immunitetu sędziowskiego będzie oznaczać zawieszenie sędziego w możliwości orzekania. Z tego powodu wydawane takich decyzji przez Izbę Dyscyplinarną narusza postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE. W ten sposób pod dowolnymi zarzutami polityczna prokuratura i Izba Dyscyplinarna mogą odsunąć dowolnego sędziego, którego orzeczenia są niewygodne politycznie" - stwierdził prezes Iustitii sędzia Krystian Markiewicz.

Tuleya: decydując się walkę w obronie praworządności wiedzieliśmy, co nas może czekać

Podobnie jak wcześniej, sędzia nie będzie uczestniczył w posiedzeniu, ponieważ nie uznaje on legalności Izby Dyscyplinarnej SN. Wraz z wspierającymi go osobami pojawi się za to przed budynkiem Sądu Najwyższego.