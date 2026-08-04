JEDEN NA JEDEN Świadczenie wspierające to fikcja? Ministra odpowiada na zarzuty Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Dziemianowicz-Bąk o świadczeniu wspierającym: wprowadzimy nowelizację jeszcze w tej kadencji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Archiwum prywatne/Fakty TVN

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18-letnia Hania Barczak zmarła na złośliwy nowotwór kości zanim komisja zdecydowała o przyznaniu jej świadczenia wspierającego - dowiadujemy się z poruszającego reportażu programu "Uwaga!" TVN. Założona przez jej mamę Fundacja "Wierni Fani Hani" pomaga innym przechodzącym przez to samo, co ją spotkało. Pomoc od państwa w ramach świadczenia wspierającego kobieta nazywa fikcją. Zgłaszają się do niej kolejne osoby napotykające podobne problemy.

Do zarzutów odniosła się w TVN24 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Przypomniała, że ustawa o świadczeniu wspierającym została przygotowana przez rząd PiS "na ostatnim etapie poprzedniej kadencji". Wskazała przy tym na jej wady. - Ona jest potrzebna i słuszna. Ale została przygotowana bez podwozia, jak to mówię, czyli bez ludzi - powiedziała we wtorek w programie "Jeden na jeden".

Przekonywała, że rząd podjął działania mające na celu poprawę sytuacji. - Zwiększyliśmy obsadzenie kadrowe, 200 dodatkowych etatów w zespołach do spraw orzekania - powiedziała.

Dziemianowicz-Bąk: pracujemy nad nowelizacją

Ministra przyznała przy tym, że "to jest trochę tak, że my przebudowujemy okręt na otwartym morzu". Jak wyjawiła, jedną z propozycji, która pojawiła się w rządzie, było, "żeby wstrzymać tę ustawę, bo nie jest dobrze przez poprzedni rząd przygotowana".

- Zdecydowaliśmy się jednak ją wdrożyć, żeby pieniądze zaczęły trafiać do konkretnych osób i one do nich trafiają, choć trafiają zbyt wolno, a równolegle przebudowywać i skracać czas oczekiwania - powiedziała.

Mówiła dalej o efektach prac rządu w tej sprawie. - Kiedy rozpoczęliśmy realizację tego świadczenia w województwie dolnośląskim średni czas oczekiwania na taką ocenę potrzeby wsparcia wynosił 19 miesięcy. Dziś to cztery miesiące - powiedziała ministra. Zaznaczyła przy tym, że "to nadal zbyt długo". - I nadal pracujemy nad tym, żeby ten czas skrócić - mówiła.

Jak tłumaczyła Dziemianowicz-Bąk, "nowelizacja jest w toku". - W czerwcu złożyłam wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu, żeby taką nowelizację przeprowadzić - powiedziała. Następnym krokiem będą konsultacje społeczne, po którym trafi ona do Sejmu. Kiedy ma to się zdarzyć? - W tym roku, a na pewno jeszcze w tej kadencji, moim zdaniem musi się odbyć taka nowelizacja - powiedziała.

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