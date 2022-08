Kolejne wątpliwości w sprawie handlarza respiratorami. Rzecznik koordynatora służb wydał oświadczenie

Sprawa pozostaje niewyjaśniona. Pojawiają się jednak pytania, czy ktokolwiek kiedykolwiek chciał ją wyjaśnić. - Służby specjalne powinny te sprawę wyjaśnić. A one de facto do samego końca chroniły przestępcę – uważa poseł KO Dariusz Joński.

"Rzeczpospolita": ABW zablokowała ściganie handlarza respiratorami

W poniedziałek "Rzeczpospolita" poinformowała o nowych faktach w sprawie Izdebskiego. Według dziennika lubelska prokuratura chciała, by handlarz bronią był ścigany tzw. Czerwoną Notą Interpolu. A to oznacza nakaz zatrzymania i ekstradycję. Procedurę miała jednak zablokować ABW.

- Temu rządowi przyświecał jeden cel: po pierwsze, żeby handlarz bronią nie wrócił do kraju, po drugie, żeby nie zeznawał. Również w zakresie swoich związków z politykami PiS-u , z którymi robił interesy. Więc można powiedzieć, że to zniknięcie było wszystkim na rękę – twierdzi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.

25 maja tego roku Prokuratura Regionalna w Lublinie złożyła do Krajowego Biura Interpolu w Warszawie – Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji wniosek o publikację tzw. Czerwonej Noty wobec Izdebskiego (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) i jego wizerunku na stronach Interpolu. Celem było wszczęcie poszukiwań międzynarodowych w celu jego ekstradycji do Polski. Dwa dni później KGP odrzuciła prośbę, tłumacząc, że wniosek prokuratury trafił 'na listę wpisów niekompatybilnych' ze względu na 'figurowanie w SIS II [system informacyjny Schengen drugiej generacji - red.] danych ww. osoby na podstawie wpisu z art. 36.3 ID Schengen dokonanego na wniosek ABW'

Wpis do systemu informacyjnego Schengen na podstawie artykułu 36. to sygnał, że wobec danej osoby są podejrzenia prowadzenia działalności przestępczej. To oznacza, że można ją poddać np. kontroli osobistej. Lubelska prokuratura chciała jednak, by wpis nastąpił z artykułu, który dawałby możliwość postawienia zarzutów.