Awantura w Sejmie. "Niech pan nie macha paluchem"

W czasie zadawania pytań w sprawach bieżących w piątek w Sejmie poseł Paweł Hreniak (PiS) zwrócił się do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego (KO). Przypomniał wydarzenia, do których miało dojść 3 stycznia na terenie policyjnego oddziału prewencji w Piasecznie. W trakcie zakrapianej imprezy dowódca jednej z kompanii miał dopuścić się gwałtu na podległej sobie funkcjonariuszce.

Poseł pytał między innymi, jak minister chce przekonać młode kobiety do wstępowania w szeregi policji, co ministerstwo zrobiło, aby "wypalić takie patologie" i jak Kierwiński zapewni policjantkom bezpieczeństwo w służbie. - Żądamy natychmiastowej dymisji Komendanta Głównego (Policji) i pana, panie ministrze, bo pan za to odpowiada - mówił poseł PiS.

Kierwiński o chronologii zdarzeń

Po Hreniaku głos zabrał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Komentując wydarzenia, do jakich miało dość w Piasecznie i działania służb w tej sprawie, zwrócił się do grupy posłów PiS i powiedział, że "reakcja policji w tym zakresie była natychmiastowa, wbrew waszym kłamstwom".

- Nie ma w policji i nie będzie w policji, ani w żadnej instytucji podległej MSWiA, zgody na jakiekolwiek patologie, na jakiekolwiek przestępstwa. Osoby, które dopuszczają się tych przestępstw, będą wydalane z policji, będą ścigane przez prokuraturę, a każde przestępstwo i każda patologia będzie wypalana gorącym żelazem - oświadczył szef MSWiA.

Marcin Kierwiński w czasie sejmowego wystąpienia Źródło: PAP/Marcin Obara

Jak powiedział Kierwiński, zwracając się do posłów PiS, "warto rozprawić się z kilkoma waszymi kłamstwami". Mówił o tym, jak wygląda chronologia zdarzeń w sprawie domniemanego gwałtu.

Jak poinformował, miało do niego dojść około godziny 3.30. Policjantka miała o tym poinformować najpierw swojego kolegę, który nie przebywał na terenie jednostki. Oficjalne zgłoszenie miało wpłynąć od kolegów poszkodowanej o godzinie 5.30 do dyżurnego i - jak powiedział Kierwiński - "od tego czasu rozpoczyna się natychmiastowa reakcja policji".

Minister przekazał, że o 6.50 naczelnik psychologów w Komendzie Stołecznej Policji rozpoczęła rozmowę z funkcjonariuszką. Mówił, że około 9.20 zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie zaczął zbierać wszelkie informacje, a następnie zgłosił sprawę do prokuratury, co nastąpiło około 9.45. Dodał, że około godziny 10.30 funkcjonariuszka składała zeznania w sprawie.

Zakłócane wystąpienie ministra

Wystąpienie ministra próbowali przerywać posłowie Hreniak i Łukasz Kmita (PiS), których uciszał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

- Wy w tej sprawie chcecie robić politykę. Wy w tej sprawie nie troszczycie się ani o polską policję, ani o poszkodowaną funkcjonariuszkę. Wy chcecie robić tanie politykierstwo, nic więcej - mówił Kierwiński.

Awantura na sali sejmowej

Po szefie MSWiA na mównicę wszedł poseł Łukasz Kmita, który mówił, że Kierwińskiemu "pali się grunt pod nogami". - Żądamy bardzo konkretnej odpowiedzi, jakie działania zostały podjęte przez Komendanta Głównego, dlaczego dopiero 5 stycznia państwo objęliście tę sprawę jako MSWiA nadzorem i kiedy pan, jako minister, dowiedział się o tej sytuacji - mówił.

W odpowiedzi Kierwiński powiedział, że zanim PiS zainteresowało się sprawą, funkcjonariusz był już aresztowany. Jeszcze raz przypomniał o chronologii działania służb w tej sprawie.

Tym razem wystąpienie szefa MSWiA przerwał poseł PiS Marek Suski. - Trzeci rok rządzicie - krzyczał z końca sali sejmowej.

- Odezwał się największy intelektualista w PiS-ie - odcinał się Kierwiński.

Marcin Kierwiński i Łukasz Kmita podczas wymiany zdań na sali obrad Sejmu Źródło: PAP/Marcin Obara

Minister dalej zarzucał posłom PiS "robienie polityki" na tej sprawie, a wtedy jego wystąpienie przerwał Kmita, który mówiąc coś do ministra, wskazywał na niego palcem.

- Niech pan nie macha paluchem. Sprawca siedzi dzięki temu, co robi Komenda Główna Policji i Komenda Stołeczna (Policji), siedzi w areszcie - odpowiedział Kierwiński. - I raz jeszcze mogę wam powiedzieć: jesteście hienami - dodał.

Policjant usłyszał zarzut gwałtu

Policjant, który miał dopuścić się gwałtu, usłyszał zarzuty. W poniedziałek, 5 stycznia, został aresztowany na trzy miesiące. Tego samego dnia minister spraw wewnętrznych i administracji zlecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego w resorcie.

Jak przekazała rzeczniczka MSWiA, "niezwłocznie zadziałały również wszystkie procedury wewnętrzne w Policji". "Równolegle czynności wyjaśniające przeprowadza Komenda Główna Policji. Swoją kontrolę przeprowadziła też Komenda Stołeczna Policji" - przekazała w środę na X.

W środę wieczorem komunikat w sprawie wydała też Komenda Główna Policji. Powołując się na ustalenia swojego Biura Kontroli, zapewniała, że działania w sprawie podejrzenia gwałtu podjęto natychmiast po zgłoszeniu przez pokrzywdzoną i zgodnie z procedurami. Jak dodała KGP, "o zdarzeniu niezwłocznie powiadomione zostało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, a także prokurator Prokuratury Rejonowej w Piasecznie".

W poniedziałek, 5 stycznia, zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec dowódcy kompanii i zawieszono go w czynnościach służbowych. "Tego samego dnia Komendant Stołeczny Policji wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji" - przekazała KGP.

W związku ze sprawą, z dniem 7 stycznia (środa) zdymisjonowany został też zastępca dowódcy warszawskiego oddziału prewencji policji, o czym w czwartek poinformowała stołeczna komenda.

Także w czwartek wdrożone zostało postepowanie w kierunku zwolnienia z zajmowanego stanowiska dowódcy plutonu ze stanu IX Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, uczestniczącego 3 stycznia w spotkaniu połączonym ze spożywaniem alkoholu na terenie jednostki policji. To mężczyzna, z którym pił alkohol policjant podejrzany o gwałt.

Poszkodowana policjantka przebywa pod opieką psychologa. Podejrzanemu mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat więzienia.

Policjant podejrzany o gwałt. Chronologia działań służb

