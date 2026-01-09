Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Awantura w Sejmie. "Niech pan nie macha paluchem"

Marcin Kierwiński i Łukasz Kmita podczas wymiany zdań na sali obrad Sejmu
Kierwiński do Kmity: niech pan nie macha paluchem
Źródło: TVN24
W piątek w Sejmie doszło do awantury między szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim a posłami Prawa i Sprawiedliwości. Minister odpowiadał na pytania w sprawie gwałtu, do jakiego miało dojść w weekend na terenie policyjnej placówki i zarzucił PiS wykorzystywanie tej sprawy do "robienia taniego politykierstwa". - Niech pan nie macha paluchem - zwrócił się w pewnym momencie Kierwiński do Łukasza Kmity, który kilkakrotnie przerywał jego wystąpienie. Do spięcia doszło także między ministrem a Markiem Suskim.

W czasie zadawania pytań w sprawach bieżących w piątek w Sejmie poseł Paweł Hreniak (PiS) zwrócił się do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego (KO). Przypomniał wydarzenia, do których miało dojść 3 stycznia na terenie policyjnego oddziału prewencji w Piasecznie. W trakcie zakrapianej imprezy dowódca jednej z kompanii miał dopuścić się gwałtu na podległej sobie funkcjonariuszce.

Poseł pytał między innymi, jak minister chce przekonać młode kobiety do wstępowania w szeregi policji, co ministerstwo zrobiło, aby "wypalić takie patologie" i jak Kierwiński zapewni policjantkom bezpieczeństwo w służbie. - Żądamy natychmiastowej dymisji Komendanta Głównego (Policji) i pana, panie ministrze, bo pan za to odpowiada - mówił poseł PiS.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Funkcjonariusz podejrzany o gwałt. Do zdarzenia doszło w jednostce policji

Funkcjonariusz podejrzany o gwałt. Do zdarzenia doszło w jednostce policji

Robert Zieliński
Gwałt na policjantce, nowe ustalenia

Gwałt na policjantce, nowe ustalenia

WARSZAWA

Kierwiński o chronologii zdarzeń

Po Hreniaku głos zabrał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Komentując wydarzenia, do jakich miało dość w Piasecznie i działania służb w tej sprawie, zwrócił się do grupy posłów PiS i powiedział, że "reakcja policji w tym zakresie była natychmiastowa, wbrew waszym kłamstwom".

- Nie ma w policji i nie będzie w policji, ani w żadnej instytucji podległej MSWiA, zgody na jakiekolwiek patologie, na jakiekolwiek przestępstwa. Osoby, które dopuszczają się tych przestępstw, będą wydalane z policji, będą ścigane przez prokuraturę, a każde przestępstwo i każda patologia będzie wypalana gorącym żelazem - oświadczył szef MSWiA.

Marcin Kierwiński w czasie sejmowego wystąpienia
Marcin Kierwiński w czasie sejmowego wystąpienia
Źródło: PAP/Marcin Obara

Jak powiedział Kierwiński, zwracając się do posłów PiS, "warto rozprawić się z kilkoma waszymi kłamstwami". Mówił o tym, jak wygląda chronologia zdarzeń w sprawie domniemanego gwałtu.

Jak poinformował, miało do niego dojść około godziny 3.30. Policjantka miała o tym poinformować najpierw swojego kolegę, który nie przebywał na terenie jednostki. Oficjalne zgłoszenie miało wpłynąć od kolegów poszkodowanej o godzinie 5.30 do dyżurnego i - jak powiedział Kierwiński - "od tego czasu rozpoczyna się natychmiastowa reakcja policji".

Minister przekazał, że o 6.50 naczelnik psychologów w Komendzie Stołecznej Policji rozpoczęła rozmowę z funkcjonariuszką. Mówił, że około 9.20 zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie zaczął zbierać wszelkie informacje, a następnie zgłosił sprawę do prokuratury, co nastąpiło około 9.45. Dodał, że około godziny 10.30 funkcjonariuszka składała zeznania w sprawie.

Zakłócane wystąpienie ministra

Wystąpienie ministra próbowali przerywać posłowie Hreniak i Łukasz Kmita (PiS), których uciszał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

- Wy w tej sprawie chcecie robić politykę. Wy w tej sprawie nie troszczycie się ani o polską policję, ani o poszkodowaną funkcjonariuszkę. Wy chcecie robić tanie politykierstwo, nic więcej - mówił Kierwiński.

Awantura na sali sejmowej

Po szefie MSWiA na mównicę wszedł poseł Łukasz Kmita, który mówił, że Kierwińskiemu "pali się grunt pod nogami". - Żądamy bardzo konkretnej odpowiedzi, jakie działania zostały podjęte przez Komendanta Głównego, dlaczego dopiero 5 stycznia państwo objęliście tę sprawę jako MSWiA nadzorem i kiedy pan, jako minister, dowiedział się o tej sytuacji - mówił.

W odpowiedzi Kierwiński powiedział, że zanim PiS zainteresowało się sprawą, funkcjonariusz był już aresztowany. Jeszcze raz przypomniał o chronologii działania służb w tej sprawie.

Tym razem wystąpienie szefa MSWiA przerwał poseł PiS Marek Suski. - Trzeci rok rządzicie - krzyczał z końca sali sejmowej.

- Odezwał się największy intelektualista w PiS-ie - odcinał się Kierwiński.

Marcin Kierwiński i Łukasz Kmita podczas wymiany zdań na sali obrad Sejmu
Marcin Kierwiński i Łukasz Kmita podczas wymiany zdań na sali obrad Sejmu
Źródło: PAP/Marcin Obara

Minister dalej zarzucał posłom PiS "robienie polityki" na tej sprawie, a wtedy jego wystąpienie przerwał Kmita, który mówiąc coś do ministra, wskazywał na niego palcem.

- Niech pan nie macha paluchem. Sprawca siedzi dzięki temu, co robi Komenda Główna Policji i Komenda Stołeczna (Policji), siedzi w areszcie - odpowiedział Kierwiński. - I raz jeszcze mogę wam powiedzieć: jesteście hienami - dodał.

"Jesteście hienami". Kierwiński apeluje do PiS: opamiętajcie się
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jesteście hienami". Kierwiński apeluje do PiS: opamiętajcie się

Policjant usłyszał zarzut gwałtu

Policjant, który miał dopuścić się gwałtu, usłyszał zarzuty. W poniedziałek, 5 stycznia, został aresztowany na trzy miesiące. Tego samego dnia minister spraw wewnętrznych i administracji zlecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego w resorcie.

Jak przekazała rzeczniczka MSWiA, "niezwłocznie zadziałały również wszystkie procedury wewnętrzne w Policji". "Równolegle czynności wyjaśniające przeprowadza Komenda Główna Policji. Swoją kontrolę przeprowadziła też Komenda Stołeczna Policji" - przekazała w środę na X.

W środę wieczorem komunikat w sprawie wydała też Komenda Główna Policji. Powołując się na ustalenia swojego Biura Kontroli, zapewniała, że działania w sprawie podejrzenia gwałtu podjęto natychmiast po zgłoszeniu przez pokrzywdzoną i zgodnie z procedurami. Jak dodała KGP, "o zdarzeniu niezwłocznie powiadomione zostało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, a także prokurator Prokuratury Rejonowej w Piasecznie".

Policjant podejrzany o gwałt. Jedna dymisja, zapowiedź kolejnej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Policjant podejrzany o gwałt. Jedna dymisja, zapowiedź kolejnej

WARSZAWA

W poniedziałek, 5 stycznia, zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec dowódcy kompanii i zawieszono go w czynnościach służbowych. "Tego samego dnia Komendant Stołeczny Policji wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji" - przekazała KGP.

W związku ze sprawą, z dniem 7 stycznia (środa) zdymisjonowany został też zastępca dowódcy warszawskiego oddziału prewencji policji, o czym w czwartek poinformowała stołeczna komenda.

Także w czwartek wdrożone zostało postepowanie w kierunku zwolnienia z zajmowanego stanowiska dowódcy plutonu ze stanu IX Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, uczestniczącego 3 stycznia w spotkaniu połączonym ze spożywaniem alkoholu na terenie jednostki policji. To mężczyzna, z którym pił alkohol policjant podejrzany o gwałt.

Poszkodowana policjantka przebywa pod opieką psychologa. Podejrzanemu mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat więzienia.

Policjant podejrzany o gwałt. Chronologia działań służb
Policjant podejrzany o gwałt. Chronologia działań służb
OGLĄDAJ: Marcin Kierwiński
pc

Marcin Kierwiński

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Udostępnij:
TAGI:
Marcin KierwińskiMSWiAPolicjaPiasecznoSejmPrawo i SprawiedliwośćŁukasz Kmita
Czytaj także:
Mężczyźni włamywali się do plebanii
Okradli ponad 40 plebanii w całym kraju. Prokuratura zakończyła śledztwo
Kujawsko-Pomorskie
Sprawa śmierci 19-letniego Olka
Olek przed śmiercią błagał o pomoc, kamery zarejestrowały zachowanie medyków. Jest reakcja szpitala
Kujawsko-Pomorskie
Karol Nawrocki i Donald Tusk
Spotkanie Tuska i Nawrockiego "przebiegło w konstruktywnej atmosferze"
Grenlandia
Dlaczego Grenlandia tak "kusi Trumpa"?
Świat
anti-government-protests-spread-in-iran-cmu-hrzn-digvid-2131815-1920x1080_8000k-0031
Odwołane loty, odcięte telefony, płonące budynki. Iran odcięty od świata
Świat
grypa
Zagrażają nam patogeny, ale jest coś jeszcze gorszego. Prognoza na 2026 rok
Zdrowie
Nie żyje mieszkaniec Kościelnej Wsi
Wyrzuciła przez okno ubrania i garnek z zupą. Potem dźgnęła nożem partnera
Poznań
imageTitle
Nie będzie szybkiego debiutu Polaka w Porto. Brakuje ważnej zgody
EUROSPORT
Księżna Kate film
Księżna Kate uczciła swoje urodziny w niezwykły sposób
Świat
Dziewięć zaniedbanych psów
Dziewięć psów w koszmarnych warunkach. Dwóch mężczyzn zatrzymanych
Wrocław
Zerwany przez wiatr dach w gminie Dilovası
Wiatr tak silny, że zrywał dachy i łamał drzewa
METEO
Góra śmieci zawaliła się na wysypisku na Filipinach
Góra śmieci runęła na budynki. Ofiary śmiertelne, dziesiątki zaginionych
Świat
dziecko noworodek szpital shutterstock_2288052627
Pijana matka urodziła pijane dziecko
Lublin
imageTitle
Rzucił się na kontuzjowanego rywala. "Haniebne" zachowanie w hicie Premier League
EUROSPORT
imageTitle
Majchrzak błyszczał i zgasł. Były lider jednak za mocny
EUROSPORT
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Kary dla firm odśnieżających miejskie chodniki. Zapłacą 1,5 miliona
WARSZAWA
Sylwester Suszek z Marianem W.
Tajemnicze zaginięcie króla kryptowalut i mafię paliwową łączy jedna postać
Michał Fuja
Pobicie w windzie w Żorach
Od zahaczenia ramieniem w windzie do pobicia. Policja pokazuje nagranie
Katowice
Protestujący rolnicy
Rolnicy boją się skutków umowy z Mercosur. "Za co wyżywimy nasze rodziny?"
BIZNES
imageTitle
Z kim Polacy zagrają o finał United Cup 2026? Kiedy mecz?
EUROSPORT
Nielegalna wycinka kilkuset drzew na obszarze Natura 2000
Nielegalna wycinka kilkuset drzew. Jest śledztwo
Kujawsko-Pomorskie
Zatrzymany w sprawie mafii śmieciowej
Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej". Pięć osób w areszcie
Opole
Karol Nawrocki
Kolejne weta prezydenta
Kalendarz szczepień, "88 szczepionek" i "liczba Hitlera"
Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"
Gabriela Sieczkowska
Zohran Mamdani
Dramatyczne sceny w szpitalu "wczesnym sprawdzianem" dla Mamdaniego?
Świat
imageTitle
Najlepsi panczeniści Europy w Tomaszowie Mazowieckim. Oglądaj w HBO Max
Najnowsze
Pies biegał po drodze szybkiego ruchu
Wracała ze służby, na drodze ekspresowej zauważyła psa
Kielce
imageTitle
Polska w półfinale United Cup. Kawa i Zieliński rozbili Australię
EUROSPORT
Rysie z Białowieskiego Parku Narodowego
"Tak wygląda przyroda, kiedy dostaje przestrzeń i spokój". Nagranie
METEO
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
Urodziła zdrowe dziecko, w nocy zmarła
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica