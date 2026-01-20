Logo strona główna
"KROPKA NAD I"

"Polska nie ma żadnego interesu, żeby gdzieś tam wskakiwać"

Grenlandia, zdjęcie poglądowe
Jak zostanie rozwiązana sprawa Grenlandii? "Mam nadzieję, że w drodze polubownej"
Źródło: Kropka nad i TVN24
Nie ma w Polsce siły politycznej, która teraz wspierałaby wysłanie żołnierzy na Grenlandię - ocenili w "Kropce nad i" poseł PiS Marcin Horała i posłanka KO Katarzyna Lubnauer. Horała powiedział, że kwestia Grenlandii powinna być rozpatrzona między Waszyngtonem a Kopenhagą. Lubnauer - że Polska wspiera Danię w kwestii integralność terytorialnej.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że nałoży 10-procentowe cła na osiem państw europejskich - Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię - za to, że te wysłały na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy. Mają oni wziąć udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach "Arctic Endurance". Jak zapowiedział Trump, cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 procent i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

- To znów jest sprawa, w której absolutnie nie powinniśmy wychodzić przez szereg. Mam nadzieję, że w drodze polubownej, w drodze partnerskiej współpracy nasi sojusznicy (USA i Dania - red.) rozwiążą ten konflikt pomiędzy sobą. Polska nie ma żadnego interesu, żeby gdzieś tam wskakiwać i jakąś rolę odgrywać - skomentował w "Kropce nad i" poseł PiS Marcin Horała.

- Bardzo jednoznacznie wspieramy Danię w kwestii jej integralności terytorialnej, kwestii Grenlandii - powiedziała z kolei w programie Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji i posłanka KO. Zaznaczyła jednak, że polski rząd zdecydował się nie wysyłać żołnierzy na wyspę.

Katarzyna Lubnauer i Marcin Horała zgodzili się, że żadne ugrupowanie w Polsce nie opowiadało się za tym, żeby wysłać żołnierzy na Grenlandię. Posłanka KO wspomniała o polskich misjach na wschodniej flance NATO. - My naprawdę tam, gdzie jest potrzeba takiego wsparcia sojuszniczego, jesteśmy - mówiła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
TUSK
"Europa nie może sobie pozwolić na słabość. Ani wobec wrogów, ani sojuszników"
Alaksandr Łukaszenka
Osiem krajów chce dołączyć do Rady Pokoju. Kto zaakceptował zaproszenie?
Świat
Prezydent USA Donald Trump wysiada z Air Force One po przylocie na lotnisko Haneda w Tokio (27 października 2025 roku)
Rok Trumpa. Co się wydarzyło krok po kroku
Świat

Co z zaproszeniem do Rady Pokoju?

Donald Trump tworzy też nową organizację międzynarodową, do której zaprosił Karola Nawrockiego, jako prezydenta Polski. Rada Pokoju ma promować stabilność oraz zapewnić trwały pokój w regionach dotkniętych konfliktami lub zagrożonych konfliktami - podano w preambule Karty Rady Pokoju, którą miały otrzymać kraje zaproszone do udziału w tym gremium.

Swój udział w Radzie Pokoju potwierdziły na razie między innymi Białoruś i Węgry. Ze strony Polski decyzji jeszcze nie ma - prezydent Nawrocki i premier Tusk rozmawiali ze sobą na ten temat.

- Ja nie mówię, że na pewno powinniśmy do tej Rady Pokoju przystąpić, trzeba się nad tym spokojnie zastanowić - ocenił Marcin Horała. Mówił też, że ta organizacja jest związana z nadzorem nad procesem pokojowym w Strefie Gazy, zanim prowadząca Monika Olejnik sprostowała, że jej cele zostały rozszerzone i uogólnione. - Trzeba rozważyć za i przeciw, polski interes - dodał.

- Rada Pokoju rzeczywiście wydaje się dość dziwnym ciałem - powiedziała Katarzyna Lubnauer. Zwróciła uwagę na to, że przewodniczący, którym zgodnie z kartą zostanie Donald Trump, ma prawo wskazać swojego następcę. - To nie wydaje się w tej chwili coś, co wskazuje na długotrwałe plany pokojowe, szczególnie, że nie wszyscy zaproszeni tam goście wydają się nośnikami pokoju - podsumowała wiceministra edukacji.

Autorka/Autor: fil/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ida Marie Odgaard

TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćKoalicja ObywatelskaDyplomacjaUSAGrenlandiaDaniaPolityka zagraniczna USAMarcin HorałaKatarzyna LubnauerWojsko Polskie
