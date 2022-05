Sprawa dziennikarki Ewy Siedleckiej umorzona. Dotyczyła artykułów o "aferze hejterskiej"

czytaj dalej

Kreml się nie zatrzyma na jakichkolwiek ustaleniach pokojowych - mówiła w "Faktach po Faktach" była premier Ukrainy Julia Tymoszenko, odnosząc się do ewentualnego porozumienia z Rosją w kontekście wojny w Ukrainie. - Wyjście pokojowe dla nich to jest pewne odciągnięcie kolejnej wojny. Dlatego nie wolno na to pójść - oceniła.