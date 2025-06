Kolejny świadek przesłuchany w sprawie dwóch wież

Kaczyński: zrobiono aferę z czegoś co jest zupełnie normalne i legalne Źródło: TVN24

Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przekazał, że przesłuchanie świadka Michał Krupińskiego odbyło się 2 czerwca 2025 i trwało prawie dwie godziny. Przeprowadziła je prokurator Ewa Wrzosek. "Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego nie informujemy o przebiegu czynności przesłuchania" - przekazał.

Krupiński kierował Pekao od 2017 do 2019 roku. Prasa od lat nazywa go "złotym dzieckiem PiS".

Kredyt na budowę wieżowców

"Gazeta Wyborcza", kiedy w przeszłości zajmowała się sprawą dwóch wież, opisywała, że Krupiński miał jeździć do siedziby Prawa i Sprawiedliwości i rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim oraz biznesmenem Geraldem Birgfellnerem o "atrakcyjnym" kredycie na budowę wieżowców. "Chodzi o kredyt dla Srebrnej (spółki powiązanej z politykami PiS - red.) na budowę biurowca i dla spółek Birgfellnera na przygotowanie inwestycji" - pisała w przeszłości "GW". Do spotkania Kaczyńskiego, Krupińskiego i Birgfellnera miało dojść 21 marca 2019 roku.

Birgfellner - jak pisała "GW" - z Krupińskim widział się wcześniej, 4 października i 14 grudnia 2017 roku, a prócz tego wielokrotnie spotykał się z innymi przedstawicielami banku Pekao SA ."W efekcie Pekao zgadza się na udzielenie pożyczki pomostowej w sumie na 15,5 milionów euro dwóm spółkom Birgfellnera: Nuneatonowi, spółce komandytowej, i Nuneatonowi, spółce z o.o. (ta ostatnia ma być potem przekształcona w Srebrną 2). Termin spłaty: 28 lutego 2020 roku" - podał dziennik.

Ostatecznie - według "Wyborczej" - do wypłaty nie doszło, ponieważ w lipcu 2018 roku Kaczyński zdecydował o "zawieszeniu inwestycji z powodów politycznych", o czym miał powiedzieć na ujawnionym przez "GW" nagraniu.

Do tej pory środowisko Jarosława Kaczyńskiego wypierało się, że promesy na kredyt zostały załatwione po linii politycznej. Za prezesury Krupińskiego bank zaprzeczał, że jego szef brał udział w przyznawaniu tego kredytu.

Śmierć Barbary Skrzypek

Nazwisko Krupińskiego miało pojawić się w zeznaniach, jakie w marcu tego roku złożyła w śledztwie w tej samej sprawie Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego. Była członkiem zarządu Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, który jest kluczowym udziałowcem spółki Srebrna.

Kilka dni po przesłuchaniu Skrzypek zmarła.

Przesłuchanie Skrzypek także prowadziła prokurator Ewa Wrzosek. Zapewniła, że Skrzypek i jej pełnomocnik nie zgłaszali uwag co do przebiegu przesłuchania. Według niej odbyło się ono w przyjaznej atmosferze. Z kolei politycy PiS zwracali uwagę na to, że w przesłuchaniu nie mógł wziąć udziału pełnomocnik Skrzypek.

Politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński, usiłowali powiązać przesłuchanie ze śmiercią Barbary Skrzypek. Prokurator Wrzosek zapowiadała kroki prawne wobec osób sugerujących, że taki związek zachodzi.

