Pytania o Daniela Obajtka. "Proszę mnie nie zaczepiać"

Co dalej z Danielem Obajtkiem? O to w Sejmie próbowali zapytać dziennikarze szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego oraz wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika. - To jakieś bajki - odpowiedział Terlecki pytany, czy możliwa jest dymisja Obajtka.