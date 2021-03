Nowy biskup kaliski o sytuacjach "trudnych i bolesnych". Przeprasza "dotkniętych i skrzywdzonych"

Nowy biskup kaliski Damian Bryl w czasie uroczystości objęcia zwierzchnictwa nad diecezją, poprosił o przebaczenie "wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zostali dotknięci i skrzywdzeni". Bryl w roli biskupa kaliskiego zastąpił odwołanego w ubiegłym roku Edwarda Janiaka. W filmie "Zabawa w chowanego" Tomasza i Marka Sekielskich dowodzono, że biskup Janiak miał ukrywać przestępstwa seksualne podległych mu duchownych.

W sobotę odbył się ingres biskupa Damiana Bryla, czyli uroczyste objęcie władzy nad diecezją. Papież Franciszek mianował duchownego nowym biskupem kaliskim 25 stycznia w miejsce odwołanego Edwarda Janiaka. Stało się to po premierze filmu dokumentalnego Tomasza i Marka Sekielskich "Zabawa w chowanego", opisującego przypadki pedofilii wśród księży. W filmie ukazano, jak biskup kaliski Edward Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu duchownych.

Dokument Sekielskich spotkał się między innymi z reakcją delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka. "Nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży" - napisał prymas w oświadczeniu w dniu premiery filmu. Przesłał on także zawiadomienie w sprawie biskupa kaliskiego do nuncjatury.

Biskup Damian Bryl PAP/Tomasz Wojtasik

"Chcemy wszystkie te trudne sprawy poddać ocenie i podjąć stosowne konsekwencje"

- Dzisiejszy dzień jest naszym wspólnym świętowaniem, czyli dziękczynieniem i uwielbianiem. W tych trudnych czasach niepokoju, zamętu i niepewności wiara jest bardzo ważna, jest umocnieniem, wsparciem i daje nadzieję - mówił Damian Bryl podczas kazania.

Podkreślił, że "wspominając wielkie dzieła Boże, które działy się w diecezji kaliskiej nie sposób nie wspomnieć sytuacji trudnych i bolesnych". Przyznał, że "w kościele doświadczamy także naszej słabości, niedoskonałości i upadków". - Ufając, że miłość jest większa, niż grzech, wołamy szczerze o Boże miłosierdzie, chcemy prosić o przebaczenie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zostali dotknięci i skrzywdzeni. Chcemy wszystkie te trudne sprawy, w duchu prawdy, poddać ocenie i podjąć stosowne konsekwencje. Chcemy prosić o łaskę, aby takie doświadczenia nie miały miejsca – powiedział.

Oświadczenie Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka po filmie "Zabawa w chowanego" Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski

"Należy towarzyszyć człowiekowi bez osądzania go"

Uroczyste objęcie władzy nad diecezją rozpoczęło się od wejścia biskupa Bryla do katedry kaliskiej. Na progu duchownemu podano krzyż do ucałowania i kropidło do poświęcenia świątyni. Wręczono mu też pastorał, który – jak wyjaśniono – służy do kierowania powierzonym mu ludem.

Damiana Bryla powitał w katedrze kaliskiej dotychczasowy administrator abp Grzegorz Ryś. - Jesteśmy głęboko przekonani, że Damian Bryl wybrał tę datę w pełni świadomie, byśmy oczami wiary widzieli wkraczającego Jezusa, jakim go pokazuje wydarzenie niedzieli palmowej i wielkiego tygodnia. Już na progu życzymy, aby to marzenie, które jest ukryte w dzisiejszym ingresie, Damian Bryl wypełnił do samego końca – powiedział.

Ingres biskupa Damiana Bryla PAP/Tomasz Wojtasik

Biskup Bryl poinformował, że podczas swojej posługi będzie kierował się pięcioma priorytetami, które nazwał: wypłyńmy na głębię; wierność Chrystusowi i jego ewangelii; kultura spotkania; bogaci w miłosierdzie; wspólnota wyruszająca w drogę.

Zdaniem duchownego, należy poznać Jezusa, kochać go i naśladować. Podążać drogą ewangelii. Uczyć się dostrzegania człowieka w konkretnej sytuacji, w jego troskach i radościach. - Należy towarzyszyć człowiekowi bez osądzania go, trzeba dać ludziom czas, by się otworzyli. Ważne jest wsłuchiwanie i dialog. By pomóc człowiekowi zachować jego godność, trzeba go zrozumieć – zaznaczył. Powiedział, że z człowiekiem trzeba się solidaryzować w taki sposób, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna.

Według duchownego trzeba "umieć wyjść z własnej wygody i zdobyć się na odwagę, wyjść do innych i dotrzeć do ludzkich peryferii, odłożyć pilne sprawy, aby pomóc człowiekowi, który pozostał na skraju drogi. Dla kościoła zawsze ważny jest konkretny człowiek" - zauważył.

"Trudności z przeszłości nie mogą przyćmiewać piękna wiary"

Na koniec mszy odczytano listy gratulacyjne. Nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Salvatore Pennacchio napisał, że "papież Franciszek z bliska przyglądał się procesowi jednania wspólnoty kaliskiej i powierza teraz biskupowi Damianowi zadanie pogłębiania pokoju i jedności w życiu diecezji". "Trudności z przeszłości i ciężkie próby przeżywane przez ten kościół nie mogą przyćmiewać piękna wiary, żywotności ewangelii i zaangażowania wszystkich w urzeczywistnianiu wartości chrześcijańskich. Po zimie zawsze przychodzi wiosna, po krzyżu jest zawsze radosna światłość zmartwychwstania" – napisał.

Prezydent Andrzej Duda życzył nowemu biskupi łask bożych, zdrowia oraz wielu sił ducha i ciała, potrzebnych do przewodzenia kościołowi lokalnemu. "Życzę obfitego duchowego żniwa, aby zawsze cieszył się ekscelencja życzliwością i wsparciem duchowieństwa, zakonów oraz wiernych diecezji" - napisał prezydent.

W imieniu Episkopatu Polski życzenia złożył metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki. Podkreślił, że ingres "to jest zapowiedź trudu pasterza, poszukującego zagubionych owiec a jednocześnie ofiary baranka, który daje swoje życie za owce".

Życzył, aby biskup Bryl "był wielki, czysty w myśli, wybitny w działaniu, rozważny w milczeniu, pożyteczny w słowie, bardzo bliski każdemu współczuciem, ponad wszystko oddany rozmyślaniu. By przez pokorę był towarzyszem dobrze czyniących a przez gorliwe dążenie do sprawiedliwości powstał przeciwko występkom grzeszącym" – powiedział.

