Cieszyński: nie ma planów renegocjacji umowy na dostawę respiratorów

"Ministerstwo Zdrowia nie było, nie jest i nie będzie wywiadownią gospodarczą"

Cieszyński uznał, że zarzuty padające pod adresem resortu zdrowia "nie są oparte na prawdzie". - Do magazynów Agencji Rezerw Materiałowych dotarło 50 sztuk respiratorów, które są w trakcie procedury odbioru. Każdy kolejny zakup będzie pod tym kątem analizowany zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wszystkie dokumenty, dotyczące tej umowy i zamówienia, które dokładnie specyfikują co i za ile było zamawiane, zostały wczoraj udostępnione panom posłom Koalicji Obywatelskiej - mówił.

- Umowa została zawarta i zaliczkowana na podstawie oceny kontrahenta, na podstawie oferty, która nie miała w tamtym momencie alternatyw - ocenił Cieszyński. Stwierdził również, że 10 milionów euro z przekazanej E&K zaliczki zwrócono do ministerstwa "w ramach dostawy, która nie została zrealizowana". - Wywiązywanie się ze zobowiązań w mojej ocenie jest dowodem na wiarygodność naszego kontrahenta, a nie na to, że coś z tą umową jest nie w porządku - powiedział.

Cieszyński: nie ma planów renegocjacji umowy z E&K

Korespondencja Cieszyńskiego z departamentem prawnym

Cieszyński został zapytany o sugestie, że w jego korespondencji elektronicznej z departamentem prawnym ministerstwa, była dyspozycja, aby departament nie opiniował umów. - To jest kłamstwo. Tam jest wprost napisane, że proszę o to, aby departament prawny nie wyrażał opinia tam, gdzie nie są zawierane umowy. Nie ma umowy, to nie ma pracy dla departamentu prawnego, ponieważ nie ma czego opiniować - stwierdził wiceminister.

- Cała ta korespondencja dotyczy - i wynika to z niej zupełnie wprost - nie umów zawieranych z dostawcami sprzętu, nie umów zawieranych z takimi firmami jak E&K, tylko dotyczy przekazywania sprzętu do podmiotów leczniczych - do szpitali. Jest tam na końcu nawet napisane "zero biurokracji". Takie były moje oczekiwania wobec tego, jak będzie działało Ministerstwo Zdrowia względem szpitali, które miały być odbiorcą zakupionego sprzętu - zaznaczył.