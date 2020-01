Były szef CBA: szkoda, że agent Tomek wcześniej tego nie powiedział

Szkoda, że prokuratura i politycy nie dokończyli procesu rozliczania tych osób - mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Paweł Wojtunik. Były szef CBA komentował w ten sposób oskarżenia formułowane pod adresem obecnych szefów służb - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - przez Tomasza Kaczmarka. Reporterzy "Superwizjera" dotarli do zeznań byłego agenta, w których obciąża on swoich byłych przełożonych.

Tomasz Kaczmarek, były agent CBA, w reportażu "Superwizjera" TVN, wyemitowanym w sobotę w TVN24 i opisanym w Magazynie TVN24, po raz pierwszy zdradził kulisy operacji sprzed ponad 10 lat w sprawie tak zwanej willi Kwaśniewskich. Opowiedział między innymi, jak dokładnie wyglądało rozpracowywanie byłej pary prezydenckiej, Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Reporterzy "Superwizjera" dotarli też do nowych zeznań, w których obciąża on swoich byłych przełożonych.

Maciej Duda, jeden z autorów reportażu, w rozmowie we "Wstajesz i weekend" w TVN24 w niedzielę podkreślał, że Kaczmarek twierdzi, iż pod presją szefów "koloryzował, wykonywał rozkazy, podawał nieprawdę, jakoby miał przeświadczenie, że dom w Kazimierzu należał do prezydenckiej pary". - Twierdzi, że wymyślał te historie po to, by zadowolić szefów - dodał.