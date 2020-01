"Tomasz Kaczmarek rozmawiając z nami, naraża się na kolejne zarzuty"

Tomasz Kaczmarek twierdzi, że od dawna byłe szefostwo CBA, obecni ministrowie, nie pałają do niego sympatią - powiedział Maciej Duda, jeden z autorów reportażu o byłym agencie CBA. We "Wstajesz i weekend" w TVN24 mówił o motywacjach byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego do opowiedzenia swojej historii.

Tomasz Kaczmarek, były agent CBA, w reportażu "Superwizjera" TVN, wyemitowanym w sobotę w TVN24, po raz pierwszy zdradził kulisy operacji w sprawie tak zwanej willi Kwaśniewskich. Opowiedział między innymi, jak dokładnie wyglądało rozpracowywanie byłej pary prezydenckiej, Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Reporterzy "Superwizjera" dotarli też do nowych zeznań, w których obciąża on swoich byłych przełożonych.

Maciej Duda, jeden z autorów reportażu, w rozmowie we "Wstajesz i weekend" w TVN24 w niedzielę zaznaczył, że Kaczmarek twierdzi, iż pod presją szefów "koloryzował, wykonywał rozkazy, podawał nieprawdę, jakoby miał przeświadczenie, że dom w Kazimierzu należał do prezydenckiej pary". - Twierdzi, że wymyślał te historie po to, by zadowolić szefów - dodał.

- On rozmawiając z nami, naraża się na kolejne ewentualne zarzuty. Był funkcjonariuszem, który przekroczył swoje uprawnienia, poświadczył nieprawdę, wprowadzał w błąd organy państwa - mówił, dodając, że "zarzutów wymyślić można bardzo dużo".

Tomasz Kaczmarek Superwizjer

- To może mieć znaczenie dla oceny jego wiarygodności - zaznaczył reporter "Superwizjera".

Poważne zarzuty "doprowadziły do momentu, gdy chce powiedzieć, jak było"

Dlaczego tak zwany agent Tomek zdecydował się teraz o tym wszystkim powiedzieć? - Kaczmarek daje szereg okoliczności, które go doprowadziły do tego momentu - wskazywał.

W tym kontekście Duda przypomniał między innymi, że na Kaczmarku ciążą poważne zarzuty dotyczące prowadzonego przez niego oraz jego żonę stowarzyszenia Helper. Prokuratura oskarża go między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy.

- [Kaczmarek - przyp. red.] oskarża byłego wiceszefa CBA, że to on inicjował ataki na ich stowarzyszenie. Twierdzi, że od dawna byłe szefostwo CBA, obecni ministrowie, nie pałają do niego sympatią, wręcz go tępią - wymieniał. - Zarzuty, które dostał w sprawie Helpera, są poważne. W tym momencie, po ogłoszeniu zarzutów, nagle dostaje wezwanie w sprawie starej jak świat, sprzed dwunastu lat, czyli domniemanej willi państwa Kwaśniewskich - tłumaczył.

Jak dodał Maciej Duda, "to doprowadziło go [Kaczmarka - red.] do momentu, że chce powiedzieć jak było, bo chce oczyścić swoje sumienie".

Będzie śledztwo prokuratury? "Wtedy by uwiarygodniła jego wersję"

Mówiąc dalej o wiarygodności wersji Kaczmarka, Duda wskazał, że "tylko dokładne działanie prokuratury, a być może komisji śledczej, mogłoby doprowadzić do tego, że porównanie materiału operacyjnego z tamtego czasu z twierdzeniami i notatkami Tomasza Kaczmarka rzuciłoby światło na to, czy faktycznie jest wiarygodny".

Co będzie działo się dalej w sprawie tak zwanego agenta Tomka? - Można się spodziewać starania się o prowadzenie śledztwa w sprawie składania fałszywych zeznań. Mogą być zarzuty poświadczenia nieprawdy, przekroczenia uprawnień - powtórzył.

- Pytanie, czy obecna prokuratura pod rządami polityka takie śledztwo będzie prowadzić i ogłosi mu zarzuty. Bo wtedy by uwiarygodniła jego wersję - dodał.

Duda: prokuratura w razie śledztwa uwiarygodniłaby wersję Kaczmarka TVN24

Agent "rozpracowywał zwykłych ludzi"

Duda pytany, co najbardziej zszokowało go podczas tworzenia materiału, odparł, że "zdziwiło go, że CBA wzięło tak wyjątkowe narzędzie, jakim jest funkcjonariusz działający pod przykryciem, który służy do rozpracowywania najważniejszych przestępców, do tego, żeby rozpracował zwykłych ludzi".

- Ci ludzie, których rozpracowywał, zapraszali go na święta wielkanocne, na grilla na Mazury. Był ich kolegą, przyjacielem - opowiadał Duda.

Szefowie służb nie komentują

Autorzy reportażu próbowali uzyskać komentarz od obecnego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz od ministra spraw wewnętrznych, a zarazem koordynatora służb specjalnych, Mariusza Kamińskiego.

- Zadałem pytania pisemnie, bo nie zgodzili się udzielić wywiadu - mówił Duda. - Odpowiedź była, że ani nie odniosą się do pytań, ani na nie nie odpowiedzą - podsumował.

Cała rozmowa z Maciejem Dudą o reportażu "Spowiedź agenta Tomka" TVN24

Źródło: TVN24