Reportaż TVN "Spowiedź agenta Tomka" z nominacją do Weneckiej Nagrody Telewizyjnej

Reportaż dziennikarzy "Superwizjera" TVN Łukasza Rucińskiego i Macieja Dudy "Spowiedź Agenta Tomka" znalazł się wśród sześciu produkcji nominowanych do Weneckiej Nagrody Telewizyjnej w kategorii News/Reportaż.

"Spowiedź agenta Tomka" o nagrodę powalczy z produkcjami z Portugalii, Kataru, Rosji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Zwycięzcy mają zostać ogłoszeni jeszcze we wrześniu.

Spowiedź agenta Tomka

Tomasz Kaczmarek, czyli słynny agent Tomek, miał znaleźć dowody na to, że ekskluzywna willa w Kazimierzu Dolnym należy do Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, a osoba wpisana jako właściciel to jedynie słup pomagający ukryć rzekomy, wielki majątek prezydenckiej pary.