Pełczyńska-Nałęcz przyjęła zaproszenie Hołowni. Co z drugą kandydatką?

Wicemarszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia mówił w piątek w Polsat News, że "dzisiaj zaproponował" obu kandydatkom, które dostały się do drugiej tury wyborów szefa partii, by spróbowały "wziąć współprzewodniczenie, umówić się na współodpowiedzialność, pogodzić ze sobą te dwie frakcje". Prominentny polityk Polski 2050 potwierdził PAP, że Hołownia wystosował w tej sprawie do kandydatek zaproszenie na spotkanie.

Później w piątek wiceminister cyfryzacji i poseł Polski 2050 Michał Gramatyka przekazał, że jedna z kandydatek, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przyjęła zaproszenie na spotkanie z Hołownią. Sprecyzował, że informację tę przekazała członkom ugrupowania za pośrednictwem ich wewnętrznego czatu.

Dodał, że druga z nich, ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, jeszcze nie potwierdziła, czy weźmie udział w spotkaniu.

Gazeta.pl napisała jednak, że według jej nieoficjalnych informacji zarówno Pełczyńska-Nałęcz, jak i Hennig-Kloska pojawi się na spotkaniu z Hołownią. Według portalu do rozmowy miałoby dojść jeszcze w piątek.

Hennig-Kloska: jestem otwarta na wszelką rozmowę

Wcześniej tego dnia Hennig-Kloska mówiła, że Hołownia nie kontaktował się z nią w piątek. Zaznaczyła też, że statut Polski 2050 nie przewiduje obecnie współprzewodniczenia partii. Dodała, że musi z Pełczyńską-Nałęcz "absolutnie po wyborach siąść do stołu" i zadeklarowała, że jest "otwarta na wszelką rozmowę".

Na początku tygodnia Pełczyńska-Nałęcz w liście do działaczy Polski 2050 zaproponowała, aby w odpowiedzi na trwający kryzys systemowy w ugrupowaniu współprzewodniczącymi formacji została ona oraz Hennig-Kloska.

