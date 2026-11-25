Spotkanie z dziennikarzami "Czarno na białym". Przeczytaj, jak w nim uczestniczyć
W tym tygodniu opublikowaliśmy w serwisie TVN24+ dwa teksty Kacpra Sulowskiego o tym, jak działa NBP pod rządami prezesa Glapińskiego. Nie bez powodu cykl był zatytułowany "Cesarstwo Glapińskiego". To dobry wstęp do spotkania z dziennikarzami programu "Czarno na białym" TVN24 pod hasłem: "Za czyje pieniądze? Jak dziennikarze sprawdzają, na co politycy wydają publiczne środki".
Kiedy, gdzie i jak się zapisać
Spotkanie odbędzie się w Warszawie w sobotę 28 listopada o godzinie 12. Potrwa ok. 90 min.
Osoby chcące wziąć w nim osobisty udział muszą posiadać aktywną subskrypcję TVN24+ oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona.
Spotkanie będzie także dostępne na żywo w serwisie TVN24+ oraz później jako wideo na żądanie.
Kto będzie na spotkaniu
W siedzibie TVN24 spotkamy się z autorami, którzy od lat sprawdzają, jak wydawane są publiczne pieniądze - m.in. z Piotrem Świerczkiem, Martą Gordziewicz, Kacprem Sulowskim, Arturem Warcholińskim i Dariuszem Kubikiem.
Zanim porozmawiamy o publicznych pieniądzach, warto zobaczyć i przeczytać materiały o tym, jak ich pilnujemy.
Złote windy i płaszcze w kolorze camel
W tym tygodniu w TVN24+ ukazały się teksty Kacpra Sulowskiego "Cesarstwo Glapińskiego. Pieniądze, propaganda, polityka" oraz "Cesarstwo Glapińskiego. Bunty, represje, intrygi". Kacper opisuje w nich, co dzieje się w Narodowym Banku Polskim i m.in. ujawnia, za czyje pieniądze kupuje się "płaszcze w kolorze camel" oraz robi złote windy w siedzibie banku. Wcześniej przyglądał się też m.in. majątkowi uczelni związanej ze Zbigniewem Ziobrą.
Pamiętają państwo, jak politycy PiS oprotestowali program SAFE? Tymczasem w czasie ich rządów zaciągnięto kredyty w obcych walutach na zakup uzbrojenia w Korei Południowej - to ustalił Piotr Świerczek w materiale "Chwilówka Błaszczaka". Co więcej, pokazał, że większość kredytów była w euro, a pierwszy był wręcz europejską "chwilówką".
Propaganda i fundacja z kamperem, opłacane z publicznych pieniędzy
Marta Gordziewicz w "Republice propagandy" zajęła się mechanizmami propagandy, która opłacana była ze środków publicznych. Artur Warcholiński oprócz tego, że sprawdzał "puste" faktury z PZPN, to w "Kamperze sprawiedliwości" opisał fundację, która nie spełniała wymagań Funduszu Sprawiedliwości, a mimo to dostała niemałe pieniądze.
Kampanie i poselskie wydatki "na bogato"
Dariusz Kubik jest współautorem cyklu "Do spółki z PiS", w którym z Grzegorzem Łakomskim śledził wydatki na kampanie wyborcze. Polecamy też cykl "Drogie posłanki, drodzy posłowie" Rafała Stangreciaka, Grzegorza Łakomskiego i Kajetana Kowalika, czyli przegląd tego, jak parlamentarzyści korzystają z publicznych pieniędzy. Jest "na bogato".
Sobota, 28 listopada, godz. 12, siedziba TVN24 w Warszawie. Zapisz się przez formularz albo oglądaj na żywo w TVN24+. Do zobaczenia!