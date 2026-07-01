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Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Karolem Nawrockim. Wicepremier opuścił Pałac Prezydencki

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Władysław Kosiniak-Kamysz
Spotkanie Kosiniaka-Kamysza i Nawrockiego. Relacja sprzed Pałacu Prezydenckiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W środę odbyło się spotkanie wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezydenta Karola Nawrockiego. Spotkanie miało dotyczyć zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze, a także obecności wojsk USA w Polsce. Szef MON opuścił już Pałac Prezydencki.

Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Karolem Nawrockiem rozpoczęło się po godzinie 15. Szef MON opuścił Pałac Prezydencki po godzinie 16.10.

Tego samego dnia prezydent ma spotkać się też z innym przedstawicielem PSL, posłanką Urszulą Pasławską. Tematem rozmowy ma być ustawa o statusie osoby najwyższej.

Sobkowiak-Czarnecka o planach przed szczytem NATO

Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka informowała we wtorek o tematach rozmowy Kosiniaka-Kamysza oraz Nawrockiego.

Jak przekazała, szef MON ma rozmawiać z prezydentem o szczycie NATO w Ankarze. - Z jednej strony wiemy, że pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. (Wice)premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadził od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO - powiedziała.

Dodała, że ważne jest to, by podczas spotkania prezydenta z szefem MON pojawiło się wspólne stanowisko. - Bo dobrze jest, aby polskie władze mówiły w sprawach międzynarodowych jednym głosem - zaznaczyła wiceszefowa MON. Przypomniała, że na szczyt NATO w Ankarze oprócz prezydenta i szefa MON wybiera się także wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.

Sobkowiak-Czarnecka poinformowała również, że w trakcie środowego spotkania prezydenta i szefa MON zostanie też poruszona kwestia dotycząca stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Szczyt NATO odbędzie się od 7 do 8 lipca w Ankarze, stolicy Turcji. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki, który ma udać się tam wraz z małżonką. Podczas szczytów Sojuszu polskiemu prezydentowi towarzyszą przedstawiciele ministerstwa obrony narodowej oraz ministerstwa spraw zagranicznych.

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Źródło: TVN24, PAP
Tagi:
Karol NawrockiWładysław Kosiniak-Kamysz
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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