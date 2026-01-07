Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Nie było innych głosów". Krótkie oświadczenie Kaczyńskiego

Oświadczenia prasowe Jarosława Kaczyńskiego z udziałem polityków PiS
Politycy PiS przed spotkaniem na Nowogrodzkiej. Relacja Katarzyny Gozdawa-Litwińskiej
Źródło: TVN24
Rozmowy w PiS nie będą miały nic wspólnego z jakimiś napięciami, nie mówiąc już o rozłamach w partii - oświadczył w środę prezes Jarosław Kaczyński. Na konferencji wystąpił z członkami rzekomo zwaśnionych frakcji.

W środę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa tej partii. Po nim Jarosław Kaczyński wygłosił - jak powiedział - "krótkie" oświadczenie prasowe w towarzystwie m.in. Mateusza Morawieckiego, Joachima Brudzińskiego, Przemysława Czarnka czy Elżbiety Witek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jaki "jest przekonany", ale szef "harcerzy" miał wejść tylnymi drzwiami

Jaki "jest przekonany", ale szef "harcerzy" miał wejść tylnymi drzwiami

Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS

Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS

- Rozmawialiśmy o kwestii dalszego działania, jedności partii w tym działaniu. Oczywiście to jest działanie nastawione na wybory, na to, żeby te wybory były zwycięskie - oświadczył prezes PiS. Według niego "nie było innych głosów niż tylko te, które uznawały, że to jest jedyna droga" dla partii.

Kaczyński zaznaczył też, że w przyszłości będą odbywały się wewnątrz formacji "przygotowania programu" i "z całą pewnością nie będą to dyskusje, które będą miały cokolwiek wspólnego z jakimiś napięciami, nie mówiąc już o rozłamach w partii". - To są marzenia naszych przeciwników, te marzenia się z całą pewnością nie spełnią - podkreślił.

Kaczyński: we władzy muszą uczestniczyć też ludzie z innego pokolenia

Zdaniem Kaczyńskiego PiS do następnych wyborów parlamentarnych "pójdzie prostą drogą odmowy zgody na to, żeby Polska była duszona w wymiarze gospodarczym, społecznym i (...) dotyczącym naszej suwerenności".

Oświadczenia prasowe Jarosława Kaczyńskiego z udziałem polityków PiS
Oświadczenia prasowe Jarosława Kaczyńskiego z udziałem polityków PiS
Źródło: Paweł Supernak/PAP

- Muszą wrócić do władzy ci, którzy potrafią rządzić. (...) Ci, którzy już się sprawdzili, ale oczywiście muszą w tym uczestniczyć także ludzie innego już pokolenia, często znacznie młodszego - ocenił.

Kaczyński zwołuje obowiązkową naradę. Czy uda się zawiesić broń?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kaczyński zwołuje obowiązkową naradę. Czy uda się zawiesić broń?

Podziały w PiS

Jeszcze przed spotkaniem na Nowogrodzkiej europoseł PiS Patryk Jaki powiedział reporterom, że genezą sporu wewnątrz partii jest "kierunek programowy, w którym powinno pójść" ugrupowanie.

Jaki ma należeć do frakcji "maślarzy", która skupiona jest m.in. wokół Jacka Sasina, Przemysława Czarnka czy Tobiasza Bocheńskiego. To środowisko ma być w kontrze do "harcerzy", czyli zwolenników Mateusza Morawieckiego.

Jak dowiedzieli się autorzy "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki, na godz. 18 planowane jest wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, a obecność na nim jest obowiązkowa.

OGLĄDAJ: Głosy za stołki, oskarżenia o polityczną korupcję. W partii koalicji rządzącej wrze
pc

Głosy za stołki, oskarżenia o polityczną korupcję. W partii koalicji rządzącej wrze

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Jarosław KaczyńskiPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
24 min
pc
Polacy odkryli niewidzialną planetę
Opinie i wydarzenia
imageTitle
Co planuje Messi. Po karierze chce zostać przy piłce
EUROSPORT
Śnieg we Francji
Atak zimy w Europie. Wypadki, wielokilometrowe korki
METEO
Donald Trump
CNN: Plan Trumpa wobec zachodniej półkuli nie jest tym, czego chcą Amerykanie
Świat
Śnieżny styczeń (zdj. ilustracyjne)
Prezydent Warszawy zwołał sztab kryzysowy
WARSZAWA
Tankowiec Bella1/Marinera został zajęty przez służby USA
USA przejęły tankowiec. Rosjanie się spóźnili, teraz mają żądania
Świat
Wenezuela ropa naftowa
USA chce sprzedawać wenezuelską ropę "bezterminowo"
BIZNES
Donald Trump i jego współpracownicy podczas akcji w Wenezueli
"Trump wyda rozkaz". Amerykański senator grozi irańskiemu przywódcy
Świat
Kierowca uciekał przed policjantami drogą ekspresową numer 19
Uciekał przed policją, w aucie zostawił pasażerów. Nagranie
Lublin
Schronisko dla osób pozbawionych prądu w jednej z berlińskich szkół
Zakończył się największy blackout "od drugiej wojny światowej"
Świat
Zderzenie na moście Północnym
Trzy auta zderzyły się na moście. Jedno z nich obróciło
WARSZAWA
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Fatalne powietrze w Warszawie, RCB wysłało alerty
WARSZAWA
Adam Glapiński
Rekordowa ilość złota. Tyle wynoszą rezerwy NBP
BIZNES
Podopieczni schroniska w Oławie znaleźli nowe domy
"To już nie zima, to czas przetrwania". Schroniska proszą o pomoc
Wrocław
Stephen Miller
Jak żart stał się groźbą. Co wiemy o prawej ręce Donalda Trumpa
Świat
imageTitle
Triumfator TCS na czele. Słoweńcy stawią się w Zakopanem w najmocniejszym składzie
EUROSPORT
Zdarzenie na Chełmskiej
Uderzył w zaparkowane auta. Był pijany
WARSZAWA
Uroczystości pogrzebowe Brigitte Bardot
Ostatnie pożegnanie legendy. Politycy i gwiazdy na pogrzebie Brigitte Bardot
Kultura i styl
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
"New York Times" poleca Warszawę. Zwraca uwagę na jedno miejsce
BIZNES
szczepienie shutterstock_2190083545_1
Polacy zaczęli się szczepić? Od lutego jeszcze więcej szczepionek w aptekach
Zdrowie
Zima, śnieg
Śniegu będzie coraz więcej. Pogoda na 5 dni
METEO
Karol Nawrocki na rozpoczęciu roku szkolnego
"Kompromitacja". Prezydent wiedział, co wetuje?
Justyna Suchecka
shutterstock_642096205
Pojechał do Czech i stracił tablice rejestracyjne. Wszystkiemu winien leasing
BIZNES
Uciekał przed policją, uderzył w dystrybutor paliwa
Uciekał przed policją, uderzył w dystrybutor paliwa
Wrocław
Nocna Pomoc Lekarska (zdjęcie ilustracyjne)
MZ proponuje korektę ustawy o wynagrodzeniach. Podwyżki medyków później, ale bez limitów
Piotr Wójcik
Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
Podziemie narkotykowe w więzieniu. Prokuratura oskarża
Kraków
Dziecko przed komputerem
"Złoty standard bezpieczeństwa". Ważna zmiana na popularnej platformie
BIZNES
PiS
Jaki "jest przekonany", ale szef "harcerzy" miał wejść tylnymi drzwiami
Polska
Zderzenie w Sękocinie
"Obydwaj twierdzą, że mieli zielone"
WARSZAWA
imageTitle
Barcelona poznała rywala w Pucharze Króla. Musi uważać
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica