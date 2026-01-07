"Nie było innych głosów". Krótkie oświadczenie Kaczyńskiego

Politycy PiS przed spotkaniem na Nowogrodzkiej. Relacja Katarzyny Gozdawa-Litwińskiej Źródło: TVN24

W środę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa tej partii. Po nim Jarosław Kaczyński wygłosił - jak powiedział - "krótkie" oświadczenie prasowe w towarzystwie m.in. Mateusza Morawieckiego, Joachima Brudzińskiego, Przemysława Czarnka czy Elżbiety Witek.

- Rozmawialiśmy o kwestii dalszego działania, jedności partii w tym działaniu. Oczywiście to jest działanie nastawione na wybory, na to, żeby te wybory były zwycięskie - oświadczył prezes PiS. Według niego "nie było innych głosów niż tylko te, które uznawały, że to jest jedyna droga" dla partii.

Kaczyński zaznaczył też, że w przyszłości będą odbywały się wewnątrz formacji "przygotowania programu" i "z całą pewnością nie będą to dyskusje, które będą miały cokolwiek wspólnego z jakimiś napięciami, nie mówiąc już o rozłamach w partii". - To są marzenia naszych przeciwników, te marzenia się z całą pewnością nie spełnią - podkreślił.

Kaczyński: we władzy muszą uczestniczyć też ludzie z innego pokolenia

Zdaniem Kaczyńskiego PiS do następnych wyborów parlamentarnych "pójdzie prostą drogą odmowy zgody na to, żeby Polska była duszona w wymiarze gospodarczym, społecznym i (...) dotyczącym naszej suwerenności".

Oświadczenia prasowe Jarosława Kaczyńskiego z udziałem polityków PiS Źródło: Paweł Supernak/PAP

- Muszą wrócić do władzy ci, którzy potrafią rządzić. (...) Ci, którzy już się sprawdzili, ale oczywiście muszą w tym uczestniczyć także ludzie innego już pokolenia, często znacznie młodszego - ocenił.

Podziały w PiS

Jeszcze przed spotkaniem na Nowogrodzkiej europoseł PiS Patryk Jaki powiedział reporterom, że genezą sporu wewnątrz partii jest "kierunek programowy, w którym powinno pójść" ugrupowanie.

Jaki ma należeć do frakcji "maślarzy", która skupiona jest m.in. wokół Jacka Sasina, Przemysława Czarnka czy Tobiasza Bocheńskiego. To środowisko ma być w kontrze do "harcerzy", czyli zwolenników Mateusza Morawieckiego.

Jak dowiedzieli się autorzy "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki, na godz. 18 planowane jest wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, a obecność na nim jest obowiązkowa.

