Polska Kolejne spotkanie w kancelarii prezydenta w sprawie TK. Bogucki: powstał jeden projekt

Bogucki o spotkaniu ws. TK: w około 70 procentach rozwiązań jesteśmy zgodni Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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W środę po spotkaniu w kancelarii prezydenta - z przedstawicielami między innymi PiS, Rozwoju Plus, PSL, Konfederacji, Polski 2050, Razem, Konfederacji Korony Polskiej czy Demokracji Bezpośredniej - Zbigniew Bogucki poinformował, że zgodnie z zapowiedziami powstał jeden wspólny projekt w sprawie rozwiązania sytuacji wokół TK. Powiedział, że była to praca kancelarii prezydenta.

W kontekście jednego wspólnego projektu Bogucki powiedział, że "najdalej idący" projekt PSL w sprawie TK został "mocno uzupełniony" o propozycje innych klubów i kół parlamentarnych.

Zapowiedział, że kolejna rozmowa ugrupowań i kancelarii prezydenta w sprawie TK odbędzie się w czwartek o godzinie 18 w KPRP. Będzie to już trzecie spotkanie klubów i kół z Boguckim w sprawie Trybunału.

Bogucki o "zgodności w około 70 procentach"

Relacjonując przebieg środowego spotkania, Bogucki powiedział, że wraz z obecnymi przedstawicielami ugrupowań są zgodni "w około 70 procentach" co do rozwiązań dotyczącym TK oraz "incydentalnych zmian, które pozwoliłyby zażegnać głęboki kryzys wokół Trybunału".

Dodał, że na środowym spotkaniu pojawiły się wszystkie kluby i koła, które brały udział w poniedziałkowych rozmowach w Belwederze. Podkreślił, że wszyscy zadeklarowali też obecność na spotkaniu w czwartek.

Bogucki poinformował też, że będzie obecny na organizowanych w czwartek w Sejmie przez PSL konsultacjach społecznych w sprawie projektu zmian konstytucji.

Zbigniew Bogucki Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Część sił parlamentarnych rozmawia o Trybunale Konstytucyjnym

Poprzednie spotkanie w sprawie uzdrowienia sytuacji w TK odbyło się w poniedziałek w Belwederze. Poza Boguckim obecni byli na nim politycy: PSL, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, PiS, Rozwoju Plus oraz koła senackiego Nowa Polska-Centrum. Nie pojawili się przedstawiciele Lewicy i KO.

Posłowie PSL Krzysztof Paszyk i Magdalena Sroka Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Po zakończeniu tamtego spotkania Bogucki relacjonował, że podczas rozmów "były przedstawiane projekty poszczególnych środowisk politycznych dotyczące uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym". Zapowiedział przygotowanie propozycji połączenia rozwiązań zgłoszonych przez środowiska polityczne w sprawie TK, tak by uczestnicy środowego spotkania mogli rozmawiać o jednym projekcie.

Poseł Polski 2050 Paweł Śliz Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Szef KPRP wskazywał, że spośród propozycji wszystkich obecnych ugrupowań "najdalej idącym projektem zmiany konstytucji" w sprawie TK jest pomysł PSL.

Donald Tusk o konsultacjach koalicjantów z prezydentem

Premier Donald Tusk pytany we wtorek o poprzednie spotkanie i udział w nim przedstawicieli dwóch partii koalicyjnych, odpowiedział, że "nie zamyka się na żadne inicjatywy". Jak dodał, gdyby "udało się w zgodzie zbudować jakiś projekt, który byłby rozwiązaniem dla tej sytuacji", to on "byłby szczęśliwy bez dwóch zdań". - Wolałbym, żeby wszystkie strony akceptowały działania Trybunału Konstytucyjnego - podkreślił.

Premier dodał jednak, że najważniejsze dla niego jest poszanowanie konstytucji. I dlatego - jak mówił - chciałby, aby "wreszcie doszło do wszystkich, że mamy dzisiaj Trybunał Konstytucyjny odnowiony". - Działa w bólach, wiadomo, nie jest to proste. Ale zaczął swoją pracę - zaznaczył Tusk.

PSL proponuje "reset"

Na początku listopada PSL przedstawił projekt zmiany konstytucji, zakładający wygaszenie kadencji obecnych sędziów TK, wniosek z kandydatami na sędziów składany za zgodą prezydenta, a następnie jednorazowe wyłonienie nowego 15-osobowego składu TK większością 3/5 głosów przez Zgromadzenie Narodowe, przy czym po pięciu sędziów wybrano by na 3, 6 i 9 lat.

Zmiana konstytucji wymaga większości co najmniej 2/3 głosów w Sejmie oraz większości bezwzględnej w Senacie. Z inicjatywą zmiany ustawy zasadniczej może wystąpić prezydent, Senat lub co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, czyli 92. Senat ma 60 dni na rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm nowelizacji i nie może wprowadzać do niej poprawek.

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