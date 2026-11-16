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Koniec rozmów w Belwederze. Szef kancelarii prezydenta zapowiedział kolejne spotkanie

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Zbigniew Bogucki
Bogucki po rozmowach w Belwederze: umówiliśmy się na kolejne spotkanie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Po zakończonym spotkaniu w Belwederze szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował o dacie kolejnych rozmów. - Kancelaria prezydenta jeszcze jutro po południu czy wieczorem przedstawi propozycję połączenia pewnych rozwiązań, nad którymi oczywiście dalej będziemy dyskutować - zapowiedział. Komentował też nieobecność przedstawicieli trzech ugrupowań.

Po godzinie 14 w poniedziałek w Belwederze rozpoczęło się spotkanie z przedstawicielami klubów i kół poselskich w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Do jego prowadzenia wyznaczony został szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

- Z zaproszenia pana prezydenta skorzystało większość ugrupowań politycznych reprezentowanych w polskim parlamencie. Z tego zaproszenia nie skorzystali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, a także rozłamowcy skupieni wokół pani minister Pauliny Hennig-Kloski. Można by ich nazwać koalicją niekonstytucyjnej przemocy - powiedział na briefingu prasowym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Powiedział następnie, że w Belwederze pojawili się "przedstawiciele sojuszu konstytucyjnego uzdrowienia". - A więc ci, którzy chcą rozmawiać o uzdrowieniu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Ci, którzy chcą rozmawiać o naprawie tej sytuacji, którą zepsuł premier Donald Tusk - przekonywał.

W spotkaniu wzięli udział politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus oraz koła senackiego Nowa Polska-Centrum.

Bogucki: umówiliśmy się na kolejne spotkanie

O rezultatach spotkania poinformował później szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Zwrócił uwagę na nieobecność KO, Centrum i Lewicy. W jego ocenie "to popołudnie pokazało, że te wszystkie propozycje ze strony pana premiera były tylko PR-owską zagrywką". 

Przyznał, że poniedziałkowe rozmowy "nie były łatwe". - Nie we wszystkim przedstawiciele klubów i kół poselskich się zgadzali, ale nikt, i to też sukces, od tego stołu nie wstał, nikt tych rozmów nie zerwał - podkreślił.

Bogucki poinformował, że wszyscy uczestnicy rozmów umówili się na kolejne spotkanie za dwa dni - w środę o godzinie 17 w kancelarii prezydenta. Jak wskazał, wówczas dyskusje mają toczyć się już nad "jednym projektem".

Pytany, w jaki sposób dojdzie do połączenia projektów klubów, odparł, że "najdalej idący" jest projekt zmiany konstytucji przedstawiony przez PSL. - Wziąłem na siebie zobowiązanie, że to kancelaria prezydenta jeszcze jutro po południu czy wieczorem przedstawi propozycję połączenia pewnych rozwiązań, nad którymi oczywiście dalej będziemy dyskutować w ramach tego gremium - zapowiedział Bogucki. Jak dodał, dalej projekt ma być "udoskonalany tak, żeby znalazł akceptację wszystkich tych, którzy biorą udział w rozmowach". 

Bogucki był pytany o to, czy w spotkaniu zaplanowanym na środę weźmie udział prezydent. Odpowiedział, że to on "został oddelegowany" do tych zadań przez Karola Nawrockiego

Dziennikarze dociekali, czy w kolejnych rozmowach mogą wziąć udział przedstawiciele ugrupowań, których zabrakło w poniedziałek. Bogucki odparł, że "stół jest otwarty". - Jeżeli zrozumieją swój błąd, to prezydent jest otwarty do tego, żeby szukać szerokiego porozumienia - dodał. 

Zaproszenie Nawrockiego przez Tuska. Leśkiewicz: to cyniczna gra polityczna

Rafał Leśkiewicz zwrócił wcześniej uwagę na nieobecność przedstawicieli KO i nawiązał w tym kontekście do skierowanego niedawno przez Donalda Tuska do Karola Nawrockiego zaproszenia. Szef rządu zaprosił prezydenta do swojego domu w Sopocie, aby "podzielić się opłatkiem przed Wigilią".

- Widzimy wszyscy, że to zaproszenie pana premiera Donalda Tuska było wyłącznie cyniczną grą polityczną. Nie miało to żadnego związku z chęcią naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym - ocenił rzecznik prezydenta.

Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym

Poniedziałkowe spotkanie nie jest pierwszą inicjatywą prezydencką w sprawie rozmów z siłami parlamentarnymi o rozwiązaniu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. 31 października prezydent odbył serię spotkań z liderami ugrupowań parlamentarnych w tej sprawie.

Stało się to dzień po tym, gdy przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą TK nasilił się wtedy protest. Przyjechał tam między innymi Święczkowski, który oświadczył, że jako prezes TK jest jedynym administratorem budynku Trybunału, a "wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca". Prezydent przerwał wtedy podróż do Senegalu i późnym wieczorem wrócił do Warszawy, gdzie spotkał się z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK.

Na początku listopada PSL przedstawił projekt zmiany konstytucji, zakładający wygaszenie kadencji obecnych sędziów TK, wniosek z kandydatami na sędziów składany za zgodą prezydenta, a następnie jednorazowe wyłonienie nowego 15-osobowego składu TK większością 3/5 głosów przez Zgromadzenie Narodowe, przy czym po pięciu sędziów byłoby wybieranych na trzy-, sześcio- i dziewięcioletnie kadencje.

Dzień po przedstawieniu inicjatywy PSL podjął decyzję o powołaniu zespołu parlamentarnego, który ma się zająć "odnową Trybunału Konstytucyjnego". Wstępne poparcie dla pomysłu PSL w sprawie "resetu konstytucyjnego" i zespołu parlamentarnego w tej sprawie zadeklarowali politycy z klubów: Konfederacji, Rozwoju Plus, Polski 2050 i koła Razem. KO i Lewica nie planują natomiast udziału w zespole. Klub Centrum nie podjął jeszcze decyzji, a PiS zapowiedział założenie własnego zespołu.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyRafał LeśkiewiczZbigniew Bogucki
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