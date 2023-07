Tylko część ugrupowań pojawiła się na spotkaniu u premiera. "Polityczny happening", "nieobecni głosu nie mają"

Mueller: proponowane przepisy są niebezpieczne dla Polski

- Ze zdziwieniem przyjęliśmy postawę niektórych klubów parlamentarnych, co do nieobecności w tak ważnej sprawie. Pan premier przecież tylko w najważniejszych sprawach prosi o takie konsultacje między klubami parlamentarnymi, a dzisiejsza nieobecność Platformy Obywatelskiej, Lewicy czy Szymona Hołowni pokazuje niestety, że w takich trudnych momentach, w kluczowych sprawach niestety nie można liczyć na wspólne stanowisko różnych opcji politycznych - ocenił.

Kosiniak-Kamysz: Polska nie powinna w żaden sposób ponosić konsekwencji automatyzmu przesyłania uchodźców

Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu mówił, że w imieniu swojego środowiska przedstawił ich poglądy "w sprawie migracji, nielegalnej migracji, ale również migracji zarobkowej do Polski". - Bo traktuję tę sprawę jako całość. Po pierwsze, nie ma zgody na automatyzm relokacji. Polska nie powinna w żaden sposób ponosić konsekwencji automatyzmu przesyłania uchodźców i do takiego automatyzmu w ogóle na poziomie Unii Europejskiej nie powinno dochodzić - powiedział.

- Pierwszy wniosek, jaki zgłosiłem, to żeby polski rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o finansowanie pobytu Ukraińców w Polsce. My składamy się z własnych podatków na 500 plus dla Ukraińców, na dostęp do ochrony zdrowia, na inne świadczenia socjalne. Uważam, że tysiąc euro miesięcznie na pobyt Ukraińca w Polsce dla polskich przedsiębiorców, samorządów szczególnie, organizacji pozarządowych, refinansowania tego przez Unię Europejską, to jest minimum przyzwoitości - mówił szef PSL.