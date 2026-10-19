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Polska

Spotkanie Trumpa, Putina i Xi. Szef MON: nie wyobrażam sobie

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Władysław Kosiniak-Kamysz
Zełenski "kozłem ofiarnym" Trumpa? Cisza i uśmiech prezydenta Ukrainy
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Sevice
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Trudno mówić o jakimkolwiek rozstrzygnięciu bez obecności Ukrainy - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując doniesienia o propozycji trójstronnego spotkania Władimira Putina, Donalda Trumpa oraz Xi Jinpinga. Minister zaznaczył, że "nie wyobraża sobie" rozmów dotyczących Ukrainy bez obecności tego państwa.

Według "Wall Street Journal" przywódca Rosji Władimir Putin zaproponował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi trójstronne spotkanie w listopadzie z udziałem przywódcy Chin Xi Jinpinga. Jak donosi dziennik, celem spotkania byłoby wynegocjowanie zakończenia wojny w Ukrainie na korzystnych dla Moskwy warunkach.

W poniedziałek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w czasie briefingu prasowego był pytany, czy w jego poczuciu szykowana jest "nowa Jałta". Jest to nawiązanie do konferencji z 1945 roku, podczas której przywódcy USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR uzgadniali powojenny ład w Europie.

Wicepremier zaznaczył, że w rozmowach dotyczących zakończenia wojny niezbędny jest udział Ukrainy i państw europejskich. - Trudno mówić o jakimkolwiek rozstrzygnięciu bez obecności Ukrainy, więc formatów spotkań może być bardzo wiele, ale innego niż z udziałem Ukrainy i również z udziałem państw europejskich, który będzie gwarantował stabilność i pokój Ukrainie, nie wyobrażam sobie - powiedział.

Szczyt Trumpa, Putina i Xi. "Nie ma jeszcze jasnego porozumienia"

Jak powiedział "Wall Street Journal" były oficer rosyjskiego wywiadu, Putin miał zaproponować spotkanie podczas rozmowy telefonicznej z Trumpem 9 października - tej samej, podczas której obaj przywódcy uzgodnili porozumienie w sprawie zawieszenia sankcji na rosyjski olej napędowy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że trwają rozmowy na temat potencjalnego spotkania. Miałoby do niego dojść podczas zbliżającego się szczytu APEC (Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku) w chińskim Shenzhen 18-19 listopada.

- Nie ma jeszcze jasnego porozumienia co do samego spotkania ani jego potencjalnego programu, chociaż wszystkie trzy strony przyznają, że istnieje hipotetyczna możliwość jego zorganizowania - powiedział "The Wall Street Journal". Według cytowanego przez dziennik pracownika administracji Trumpa, prezydent USA dotąd nie przystał na propozycję, lecz może być na nią otwarty, bo uważa, że mógłby dzięki temu zakończyć wojnę w Ukrainie.

CZYTAJ TEŻ: Trump: nie chcę robić niczego, co mogłoby odciągnąć Rosję od stołu negocjacyjnego

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Źródło: PAP
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Tagi:
Ministerstwo Obrony NarodowejWładysław Kosiniak-KamyszUkrainaWojna w Ukrainie
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