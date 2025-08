Kędryna zachęca do pytań w sprawie Chobielina. Rzecznik MSZ odpowiada

Sikorski: Putin musi zrezygnować z części swoich celów Źródło: TVN24

W piątek odbyło się spotkanie szefów MSZ Polski i Ukrainy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy. Dyplomaci spotkali się w prywatnej posiadłości wicepremiera w Chobielinie (województwo kujawsko-pomorskie).

Spotkanie Sikorskiego i Sybihy w Chobielinie Źródło: PAP/Tytus Żmijewski

W związku z miejscem organizacji wydarzenia, Marcin Kędryna, były dyrektor biura prasowego kancelarii prezydenta w czasie pierwszej kadencji Andrzeja Dudy, napisał w serwisie X, że "ktoś mógłby wysłać zapytanie ile MSZ płaci za wynajęcie tego obiektu".

Ktoś mógłby wysłać zapytanie ile MSZ płaci za wynajęcie tego obiektu. https://t.co/CtxKmySaQi — Marcin Kędryna (@marcin_kedryna) August 1, 2025 Rozwiń

Na wpis Kędryny odpowiedział rzecznik MSZ Paweł Wroński. "Ktoś mógłby odpowiedzieć, że nic MSZ nie płaci. Minister zaprosił szefa MSZ Ukrainy prywatnie" - przekazało ministerstwo.

Minister zaprosił szefa MSZ Ukrainy prywatnie. https://t.co/SSEy4kPbNv — Rzecznik MSZ (@RzecznikMSZ) August 1, 2025 Rozwiń

Rzecznik MSZ: mniej oficjalny charakter rozmów

Wroński pytany przed spotkaniem o to, czy z uwagi na zorganizowanie wydarzenia w posiadłości Sikorskiego w Chobielinie, rozmowy z Sybihą będą miały mniej oficjalny charakter, rzecznik MSZ odparł, że tak. - One będą miały charakter mniej oficjalny, aczkolwiek chyba to jest bardzo dobra formuła dla tego rodzaju rozmów - dodał Wroński. Przypomniał też, że przed rokiem, w lipcu 2024 roku właśnie w Chobielinie Sikorski spotkał się z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Davidem Lammym. - To była pierwsza wizyta (zagraniczna - red.) brytyjskiego ministra spraw zagranicznych po jego zaprzysiężeniu - zauważył Wroński.

