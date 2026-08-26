Polska Spotkanie na Ibizie, później poprawki do ustawy. "Ja nie wierzę w takie zbiegi okoliczności" Mikołaj Gątkiewicz |

Jabrzyk: tłumaczenie Moskala w sprawie spotkania z Kralem nie jest zbyt poważne Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell / PAP

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Poseł PiS i wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, Michał Moskal, oraz Artur Chodziński, były funkcjonariusz CBA, spotkali się 7 sierpnia 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem - ustalili reporter "Superwizjera" Michał Fuja i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Kierownictwo PiS twierdzi, że o spotkaniu nic nie wiedziało.

Półtora miesiąca po spotkaniu na Ibizie PiS złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach. - Michał Moskal jedzie na Ibizę, by spotykać się z Przemysławem Kralem. A potem wraca do kraju i kilka tygodni później składa z Januszem Kowalskim poprawki, które mają wybić zęby w ustawie o regulacji rynku kryptowalutowego. Ja nie wierzę w takie zbiegi okoliczności - powiedział w TVN24 szef "Superwizjera" Jarosław Jabrzyk.

Oświadczenie Moskala. Krótki komentarz Jabrzyka

W reakcji na doniesienia "Superwizjera" i WP, Michał Moskal opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie. "Z Kralem rozmawiałem raz - tak samo jak z dziesiątkami innych przedsiębiorców. Ani ja, ani żaden z moich współpracowników, ani żadna z organizacji społecznych, w których działam, nigdy nie podjęli z nim ani z podmiotami z nim związanymi żadnej współpracy" - napisał. Jak twierdzi, spotkał się z Kralem w celu przeprowadzenia "wstępnej rozmowy na temat wsparcia konferencji ORGiD [Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji - red.] dotyczącej nowych technologii".

Miała być bomba. Jest kapiszon.



Z Kralem rozmawiałem raz — tak samo jak z dziesiątkami innych przedsiębiorców. Ani ja, ani żaden z moich współpracowników, ani żadna z organizacji społecznych, w których działam, nigdy nie podjęli z nim ani z podmiotami z nim związanymi żadnej… pic.twitter.com/KS25e5eHPN — Michał Moskal (@Michal_Moskal) August 26, 2026 Rozwiń Źródło: X/Michał Moskal

Jabrzyk do oświadczenia Moskala odniósł się krytycznie. - Umówmy się, że nie jest to zbyt poważne tłumaczenie - ocenił. Jak mówił, "możemy je dołożyć do szeregu tłumaczeń na przykład pana Piesiewicza, że woził po 10 tysięcy euro osobno w gotówce".

Przypomniał też, dlaczego do spotkania doszło na Ibizie. - Ten tekst Szymona Jadczaka i Michała Fui dotyczy przede wszystkim nieformalnych kontaktów polityków z prezesem firmy, który bał się przyjechać do Polski z uwagi na grożące mu postępowania prokuratorskie - podkreślił.

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Milionowa łapówka, decyzja prokuratury

Jabrzyk przypomniał o jeszcze innym wątku związanym z Kralem i PiS. Jak mówił, dotyczyło to czasów, gdy Zondacrypto znana była jeszcze pod nazwą BitBay, a jej szefem był Sylwester Suszek. Pełnomocnikiem Suszka był zaś Przemysław Kral, który później przejął firmę.

Jabrzyk przypomniał, że kiedy dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja zaczął wtedy po raz pierwszy zajmować się sprawą BitBay, dostał propozycję zapłaty miliona złotych w zamian za porzucenie śledztwa.

- Poinformowaliśmy instytucje, prokuraturę, policję. Miało dojść do kontrolowanego wręczenia - opisywał Jabrzyk. - Jednak w dniu, kiedy ta milionowa łapówka miała zostać przekazana, nagle policjanci się wycofali. Decyzja przyszła z centrali, z Prokuratury Krajowej - mówił.

- Wtedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, a prokuratorem krajowym Bogdan Święczkowski - przypomniał Jabrzyk. Jak dodał, "pytanie, co było podstawą tej decyzji jest jednym z pytań w tej sprawie, które wciąż nie dają mi spokoju".