Prezydent spotkał się z przedstawicielami mniejszości białoruskiej. "Jesteśmy częścią jednej wspólnoty"

To było bardzo dobre spotkanie. Jego atmosfera pokazuje, że między Polakami a Białorusinami nie ma żadnych negatywnych emocji - powiedział o spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce minister Wojciech Kolarski.

"Atmosfera spotkania pokazuje, że między Polakami a Białorusinami nie ma żadnych negatywnych emocji"

- To było bardzo dobre spotkanie, przebiegało w znakomitej atmosferze. Atmosfera tego spotkania pokazuje, że między Polakami a Białorusinami nie ma żadnych negatywnych emocji, że jesteśmy częścią jednej wspólnoty. Dla pana prezydenta każdy obywatel Rzeczypospolitej współtworzy Rzeczpospolitą. Białorusini mieszkający w Polsce są częścią polskiego społeczeństwa - podkreślił Kolarski.

To było bardzo dobre spotkanie, przebiegało w znakomitej atmosferze. Atmosfera tego spotkania pokazuje, że między Polakami a Białorusinami nie ma żadnych negatywnych emocji, że jesteśmy częścią jednej wspólnoty. Dla pana prezydenta każdy obywatel Rzeczypospolitej współtworzy Rzeczpospolitą. Białorusini mieszkający w Polsce są częścią polskiego społeczeństwa

Kolarski powiedział też, że prezydent Duda otrzymał zaproszenie do odwiedzin mniejszości białoruskiej na Podlasiu. - To zaproszenie zostało przyjęte i jak tylko warunki epidemiczne na to pozwolą, pan prezydent złoży taką wizytę - zapewnił minister.